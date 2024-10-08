Amatör Spor Haftası Sivas\'ta Başladı

Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından her yıl ortaklaşa düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri Sivas'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen programlarla başladı.

Bu kapsamda Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen amatör spor haftası açılış programına Sivas Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, şube müdürleri, Sivas Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Doğan Özçelik, spor il temsilcileri ile antrenörler ve sporcular katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program protokol konuşmaları ile devam etti.

Sporcuların yapmış oldukları sportif gösteriler ise katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Karate, motosiklet, karakucak güreşleri ve halk oyunları gösterilerini ilgiyle izleyen vatandaşlar, cep telefonları ile o anları kaydetti. - SİVAS