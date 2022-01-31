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Amatör spor kulüplerine 70 Bin TL destek - Son Dakika

Amatör spor kulüplerine 70 Bin TL destek

31.01.2022 15:03
Amatör spor kulüplerine 70 Bin TL destek

Menteşe Belediyesi'nin sporu ve sporcuları destekleyen çalışmaları devam ediyor.

Menteşe Belediyesi'nin sporu ve sporcuları destekleyen çalışmaları devam ediyor. Yeni yıl ile birlikte spora destek kapsamında farklı branşlarda faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine toplam 70 bin TL maddi destekte bulunuldu. Belediyenin diğer alanlarda olduğu gibi amatör spor kulüplerine de destek verdiklerini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş; "Pandemi döneminde amatör spor kulüpleri birçok sıkıntı yaşadı. Bu süreçte bize talepte bulunan amatör spor kulüplerimize katkı sunmaya devam ettik. Kimi zaman nakit, kimi zaman akaryakıt, kimi zaman araç, kimi zaman da malzeme ve iaşe desteği verdik. Bunların yanında amatör spor kulüplerimizin belediyemize ait tesislerden ücretsiz olarak yararlanmalarını sağlıyoruz. Yapılan yardımlar büyük bütçeli olmasa da amatör kulüplerimiz ve yöneticilerimiz için can suyu olacaktır" diye konuştu. - MUĞLA

Amatör spor kulüplerine 70 Bin TL destek
Amatör spor kulüplerine 70 Bin TL destek
Amatör spor kulüplerine 70 Bin TL destek

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Bahattin Gümüş, Türk Lirası, Yeni Yıl, Pandemi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Amatör spor kulüplerine 70 Bin TL destek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Amatör spor kulüplerine 70 Bin TL destek - Son Dakika
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