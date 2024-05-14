Ambar Kızılırmakspor, Güneşli Gençlikspor'u 5-0 mağlup etti - Son Dakika
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Ambar Kızılırmakspor, Güneşli Gençlikspor'u 5-0 mağlup etti

Ambar Kızılırmakspor, Güneşli Gençlikspor\'u 5-0 mağlup etti

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme B Grubu'nun Argıncık Stadı 1 Nolu Saha'da oynanan maçta Ambar Kızılırmakspor, rakibi Güneşli Gençlikspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 5-0 mağlup etti. Maçta Ambar Kızılırmakspor'un gollerini Yusuf Arslaner, Furkan Batar, Yakup Aslan ve Kahraman Yurday attı. Güneşli Gençlikspor'dan Rıfat Demirbilek kırmızı kart gördü.

14.05.2024 08:57
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Kayseri Şeker 2. Amatör Küme B Grubu'nun Argıncık Stadı 1 Nolu Saha'da oynanan maç da Ambar Kızılırmakspor, rakibi Güneşli Gençlikspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 5-0 mağlup etti.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Pakırcı, Mehmet Temizyürek, Cenk Uluçınar

Ambar Kızılırmakspor: Baykal Altay, Süphan Kafkas (Ali Şık dk. 89), Yusuf Arslaneri Yakup Aslan, Ömer Faruk Kalkan, Furkan Batar, Ayhan Aslan (Emre Tekin dk. 68) Ozan Seringen, Barış Soysal (Kahraman Yurday dk. 68), Muhammet Ünal, Remzi Yılmaz

Güneşli Gençlikspor: Abdullah Yiğit, Mustafa Yılmaz (Hasan dk. 66), Ahmet Serdar Kaldırım (Emre dk. 82), Mehmet Keskin, Rıfat Demirbilek, Halil Eren, Emirkan Karakoç, Erkan Yayık, Ümit Bozkuş, Emre Yıldırım, Mert Hakan Korkmaz

Goller: Yusuf Arslaner (dk. 60), Furkan Batar (dk. 79,84), Yakup Aslan (dk. 81), Kahraman Yurday (dk. 90) (Ambar Kızılırmakspor)

Kırmızı Kart: Rıfat Demirbilek (dk. 62) (Güneşli Gençlikspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ambar Kızılırmakspor, Güneşli Gençlikspor'u 5-0 mağlup etti - Son Dakika
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