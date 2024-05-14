Ambar Kızılırmakspor, Güneşli Gençlikspor\'u 5-0 mağlup etti

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme B Grubu'nun Argıncık Stadı 1 Nolu Saha'da oynanan maç da Ambar Kızılırmakspor, rakibi Güneşli Gençlikspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 5-0 mağlup etti.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Ahmet Pakırcı, Mehmet Temizyürek, Cenk Uluçınar
Ambar Kızılırmakspor: Baykal Altay, Süphan Kafkas (Ali Şık dk. 89), Yusuf Arslaneri Yakup Aslan, Ömer Faruk Kalkan, Furkan Batar, Ayhan Aslan (Emre Tekin dk. 68) Ozan Seringen, Barış Soysal (Kahraman Yurday dk. 68), Muhammet Ünal, Remzi Yılmaz
Güneşli Gençlikspor: Abdullah Yiğit, Mustafa Yılmaz (Hasan dk. 66), Ahmet Serdar Kaldırım (Emre dk. 82), Mehmet Keskin, Rıfat Demirbilek, Halil Eren, Emirkan Karakoç, Erkan Yayık, Ümit Bozkuş, Emre Yıldırım, Mert Hakan Korkmaz
Goller: Yusuf Arslaner (dk. 60), Furkan Batar (dk. 79,84), Yakup Aslan (dk. 81), Kahraman Yurday (dk. 90) (Ambar Kızılırmakspor)
Kırmızı Kart: Rıfat Demirbilek (dk. 62) (Güneşli Gençlikspor) - KAYSERİ
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