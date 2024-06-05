AmbarKızılırmakspor, Kayseri İkinci Amatör Küme'de Play-Off biletini aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

AmbarKızılırmakspor, Kayseri İkinci Amatör Küme'de Play-Off biletini aldı

Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak Play-Off'a katılma hakkı elde eden AmbarKızılırmakspor, ligin bitimine 3 hafta kala Play-Off biletini garantiledi. Ömürspor'un ardından ikinci takım olarak Play-Off'a çıkmaya hak kazanan AmbarKızılırmakspor, son 3 haftaya 10 puan farkla girerek başarılı bir performans sergiledi.

05.06.2024 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri İkinci Amatör Küme'de Play-Off biletini alan ikinci takım ligin bitimine 3 hafta kala B Grubu'nu ikinci sırada tamamlamayı garantileyen AmbarKızılırmakspor oldu.

Bu sezon üç ayrı grupta 27 takımın katılımı ile başlayanKayseri İkinci AmatörKüme'de gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler Play-Off oynama hakkı elde edecek.Ligin bitimine üç hafta kala B Grubu'da Play-Off vizesi alan iki takım belli oldu. Namağlup lider Ömürspor, geçtiğimiz hafta Play-Off'u garantilerken, ikinci takım ise AmbarKızılırmakspor oldu.

Son oynadığı maçta Ömürspor'a 3-1mağlup olan AmbarKızılırmak, yakın takipçisi Güneşli Gençlikspor'un da haftayı yenilgi ile kapatmasının ardından son 3 haftaya 10 puan farkla girerek Play-Off vizesini almayı başardı. A ve C gruplarında ise henüz Play-Off'u garantileyen takım olmadı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor AmbarKızılırmakspor, Kayseri İkinci Amatör Küme'de Play-Off biletini aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
11:47 FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye’yi mi getirildi CHP’li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'yi mi getirildi? CHP'li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı
10:02 İsrail’in Demir Kubbe’si paramparça Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı İsrail'in Demir Kubbe'si paramparça! Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı
22:15 Bakan Tunç’tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir Bakan Tunç'tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir
20:31 293 yıl ceza alan sapık sucu, istismar ettiği çocukların ailelerini suçladı 293 yıl ceza alan sapık sucu, istismar ettiği çocukların ailelerini suçladı
12:01 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti
11:27 Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL’lik banknotlar mı geliyor Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar mı geliyor?
11:26 İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP’ye geçen vekilleri ve Özgür Özel’i topa tuttu İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP'ye geçen vekilleri ve Özgür Özel'i topa tuttu
11:25 Zehra Güneş’in son hali sevenlerini kahretti Zehra Güneş'in son hali sevenlerini kahretti
11:13 Hadise’den çok konuşulacak sözler: Erkeğin maddi gücü önemli Hadise'den çok konuşulacak sözler: Erkeğin maddi gücü önemli
10:47 Hatay’da 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 12:59:19. #1.11#
SON DAKİKA: AmbarKızılırmakspor, Kayseri İkinci Amatör Küme'de Play-Off biletini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement