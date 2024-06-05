AmbarKızılırmakspor, Kayseri İkinci Amatör Küme'de Play-Off biletini aldı

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Kayseri İkinci Amatör Küme'de Play-Off biletini alan ikinci takım ligin bitimine 3 hafta kala B Grubu'nu ikinci sırada tamamlamayı garantileyen AmbarKızılırmakspor oldu.

Bu sezon üç ayrı grupta 27 takımın katılımı ile başlayanKayseri İkinci AmatörKüme'de gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler Play-Off oynama hakkı elde edecek.Ligin bitimine üç hafta kala B Grubu'da Play-Off vizesi alan iki takım belli oldu. Namağlup lider Ömürspor, geçtiğimiz hafta Play-Off'u garantilerken, ikinci takım ise AmbarKızılırmakspor oldu.

Son oynadığı maçta Ömürspor'a 3-1mağlup olan AmbarKızılırmak, yakın takipçisi Güneşli Gençlikspor'un da haftayı yenilgi ile kapatmasının ardından son 3 haftaya 10 puan farkla girerek Play-Off vizesini almayı başardı. A ve C gruplarında ise henüz Play-Off'u garantileyen takım olmadı. - KAYSERİ