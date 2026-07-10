Amdouni: Arjantin'e Karşı Her Şeyimizi Vereceğiz

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Arjantin ile karşı karşıya gelecek İsviçre'de forvet oyuncusu Zeki Amdouni, yarı finale çıkmak için sahada her şeylerini vereceklerini söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Kansas City Stadyumu'nda açıklamalarda bulunan Amdouni, bir futbolcu olarak hayalinin dünyanın en büyük oyuncularına karşı oynamak olduğunu belirtti.

Elinden gelenin en iyisini yaparak İsviçre'yi daha ileriye götürmek istediğini vurgulayan 25 yaşındaki futbolcu, "Arjantin son şampiyon. Onlara karşı oynamak büyük bir şey ama şu an bulunduğumuz noktayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Yarı finale çıkmak ve mümkün olduğunca ileri gitmek için her şeyi yapacağız. Herkesin bildiği üzere uzun süren bir sakatlığım vardı. Ancak bu hazırlık sürecini düşündüğümde, yaklaşık altı haftadır buradayız ve yavaş yavaş ritmimi kazandığımı hissediyorum. Teknik direktörün bana vereceği süre boyunca oynamaya hazırım. Arjantin'e karşı nasıl oynayacağımıza gelince; çalıştık ve bugün tekrar çalışacağız. Hala eksiklerimizin olduğunu biliyorum ama onlara zarar verebileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İsviçre olarak Güney Amerika takımlarına karşı oynamaya alışık olmadıklarını dile getiren Amdouni, "Kolombiya'ya karşı oynadık. Şimdi Arjantin'e karşı sahada karşılık vermeye çalışacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve İsviçre'yi gururlandırmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Arjantin'in yıldız futbolcusu Messi'nin dünyanın en iyi oyuncularından olduğunun altını çizen Zeki Amdouni, şöyle konuştu:

"Hepimizin çocukken idolleri vardı ama onlara karşı oynamak farklı. Sahada her şeyimizi vereceğiz. Kolombiya maçında da hedefimiz sahada her şeyimizi verip turu geçmekti. Maçın sonunda gol yemememiz gerekiyor."