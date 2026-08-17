Amed Sportif, Ali Turap Bülbül'ü Transfer Etti
Amed Sportif, Galatasaray'dan Ali Turap Bülbül ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Galatasaray'da forma giyen sağ bek Ali Turap Bülbül'ü kadrosuna dahil etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında 21 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Ali Turap Bülbül'e Amedspor ailemize hoş geldin diyor, yeşil-kırmızı formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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