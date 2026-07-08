Amed Sportif, Amadou Cisse ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı - Son Dakika
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Amed Sportif, Amadou Cisse ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Amed Sportif, Amadou Cisse ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı
08.07.2026 18:54
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Amed Sportif, Strasbourg'dan 20 yaşındaki savunma oyuncusu Amadou Cisse ile 3 yıllık kontrat yaptı.

SÜPER Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler, Strasbourg forması giyen 20 yaşındaki savunma oyuncusu Amadou Cisse ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Amed Sportif Faaliyetler, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Kulüp, Strasbourg forması giyen Amadou Cisse'yi transfer etti. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde Cisse, kendisini 3 yıllığına Amed Sportif Faaliyetler'e bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Strasbourg forması giyen 20 yaşındaki savunma oyuncusu Amadou Cisse ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sağ bek pozisyonunda görev yapan ve stoper mevkisinde de forma giyen Amadou Cisse, düzenlenen imza töreniyle kendisini 3 yıllığına Amedsporumuza bağlayan sözleşmeye imza atmıştır. Amadou Cisse'ye Amedspor ailesine hoş geldin diyor, yeşil-kırmızılı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

Sözleşme, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amed Sportif, Amadou Cisse ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı - Son Dakika

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