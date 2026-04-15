Amed Sportif Bandırma Maçına Hazırlanıyor

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında deplasmanda Özbeyli Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Şehmus Özer Tesisleri'nde, teknik direktör Mesut Bakkal yönetimindeki antrenman, kondisyon, kuvvet ve taktik çalışmalarıyla başladı.

Sahada ısınma, çabukluk ve pas uygulamaları yapılan idman idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla sona erdi.

Diyarbakır ekibi, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Bandırmaspor ile Amed Sportif Faaliyetler, 19 Nisan Pazar günü, saat 16.00'da, Bandırma 17 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.