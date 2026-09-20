Amed Sportif, Beşiktaş\'ı 3-2 yenerek liderliğe yükseldi, Iğdır\'da konvoyla kutlandı

Amed Sportif, Beşiktaş'ı 3-2 yenerek liderliğe yükseldi, Iğdır'da konvoyla kutlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig 6'ncı haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Beşiktaş'ı 3-2 yenerek liderliğe yükseldi. Maç sonu düdüğüyle Iğdır'da bir grup taraftar, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda onlarca araçlık konvoy oluşturup meşalelerle kutlama yaptı.
AMED Sportif Faaliyetler'in evinde Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etmesi Iğdır'da araç konvoyu ve meşalelerle kutlandı.
Süper Lig'in 6'ncı haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Iğdır'da bir grup taraftar araçlarıyla cadde ve sokakları doldurdu. Zübeyde Hanım Bulvarı'nda onlarca araçlık konvoy oluşturan Iğdırlılar, Amed'in galibiyetini kutladı.
Kaynak: DHA
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