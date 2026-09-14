Amed Sportif, Beşiktaş maçı hazırlıklarına Şehmus Özer Tesisleri'nde başladı
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde yapılan antrenmanın ardından takım yarını izinli geçirecek ve çalışmalara 16 Eylül Çarşamba günü devam edecek.
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yeşil-kırmızılı ekip, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Salonda ısınma hareketleriyle başlayan idman, sahada atletik koşu çalışması ve çift kale maçla tamamlandı.
Yarını izinli geçirecek Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş maçının hazırlıklarına 16 Eylül Çarşamba günü devam edecek.
Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş, 20 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Diyarbakır Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Amed Sportif, Beşiktaş maçı hazırlıklarına Şehmus Özer Tesisleri'nde başladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?