Amed Sportif Faaliyetler, 21 Kasım'daki Çaykur Rizespor maçına hazırlanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Şehmus Özer Tesisleri'nde sürdürdü. 21 Kasım Cumartesi saat 16.00'da Diyarbakır Stadı'nda oynanacak maç öncesi takım yarın da antrenman yapacak.
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından topa sahip olma çalışması yaptı ve çift kale maç oynadı.
Diyarbakır temsilcisi, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Amed Sportif Faaliyetler ile Çaykur Rizespor arasındaki karşılaşma, 21 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Diyarbakır Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: AA
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