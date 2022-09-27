Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Yıldırım: Tribünde açılanların kulübümüzle bir ilgisi yoktur - Son Dakika
Üye Girişi

Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Yıldırım: Tribünde açılanların kulübümüzle bir ilgisi yoktur

27.09.2022 21:10
Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Yıldırım: Tribünde açılanların kulübümüzle bir ilgisi yoktur

Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Selahattin Yıldırım, maçtan 15 gün öncesinden karşılaşmanın sorunsuz, problemsiz ve provokasyona mahal vermede hiçbir şekilde olay yaşanmadan atlatılması için emniyetle çalıştıklarını belirterek, "Sosyal medyada tribünde açılanlardan dolayı kulübümüze...

Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Selahattin Yıldırım, maçtan 15 gün öncesinden karşılaşmanın sorunsuz, problemsiz ve provokasyona mahal vermede hiçbir şekilde olay yaşanmadan atlatılması için emniyetle çalıştıklarını belirterek, "Sosyal medyada tribünde açılanlardan dolayı kulübümüze linç kampanyası başlatılmıştır. Bu olayın kulübümüzle bir alakası, bilgisi ve ilgisi yoktur. Bu olayla alakalı Diyarbakır Valiliği gerekli açıklamayı yapmıştır" dedi.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, 25 Eylül'de kentte oynanan Bursaspor maçıyla ilgili olarak Şeyhmus Özer Tesisleri'nde basın açıklaması yaptı. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın açıklaması yapan kulüp başkanı Selahattin Yıldırım, maçtan 15 gün öncesinden emniyet yetkilileriyle yaptıkları görüşmede maçın sorunsuz, problemsiz ve provokasyona mahal vermeden nasıl bu maçı atlatabiliriz diye emniyetle çalıştıklarını söyledi. Yıldırım, "Nitekim stadyumda 4 bin 800 resmi güvenlik görevlisi 350 özel güvenlik görevlisi görev yapmıştır. Stadyuma giren ve çıkan her şey emniyetin aramasından geçmiştir. Hiçbir provokasyona mahal vermemek için herkes elinden geleni yapmıştır. Biz yönetim kurulumuzla elimizden geleni yaptık. Yalnız sosyal medyada tribünde açılanlardan dolayı kulübümüze linç kampanyası başlatılmıştır. Bu olayın kulübümüzle bir alakası, bilgisi ve ilgisi yoktur. Bu olayla alakalı Diyarbakır Valiliği gerekli açıklamayı yapmıştır. Bu açıklamanın neticesinde de gözaltına alınan vatandaşlar bugün suç unsuru tescil etmediği için serbest bırakılmışlardır. Biz kulüp olarak her zaman sporun ve siyasetin ayrı olması gerektiğini savunuyoruz" dedi.

"MAÇA TAKIMIN ZIRHLI ARAÇLA GELMESİ VE GİTMESİ GÜVENLİĞİ İLGİLENDİREN BİR KONU"

Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Selahattin Yıldırım, Bursaspor'un konaklamasından otobüse ve yeme ile içmelerine kadar her türlü ihtiyaçları için her türlü yardımcı olduklarını söyledi. Yıldırım, "Sadece biz değil bütün Sivil Toplum Örgütleri ve Ticaret Odası dahil bizzat kendi otelleri ve otobüsleri için araya girerek yardımcı olmuştur. Maça takımın zırhlı araçla gelmesi ve gitmesi güvenliği ilgilendiren bir konu. Bu Amed Sportif Faaliyetleri ilgilendiren bir konu değildir. Herkes galibiyet ister. Bunu istemekle olmaz. Sahaya çıkan 22 sporcu var. Eze eze futbol anlamında yenen bir takım var. Kazanan bir takım var. Hiçbir hakem olayı yok. Hakemlik hiçbir şey yok. Maçın oynanmasına etki edecek hiçbir şey yok. Bunu herkes gördü. Temsilciler ve hakemler dahil gördü. Sen kulübü bitirmişsin, transfer yapamamışsın ve 16 yaşındaki çocukla çıkıyorsun. Spor kamuoyunun buna yapacağı bir şey yok. Bu senin kulübünün kötü yönetilişinin ve çöküşünün göstergesidir. Bunu getirip Amed Sportif Faaliyet'lere bağlamak olmaz" diye konuştu.


YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Amed Sportif Faaliyetler- Bursaspor maçı sonrası gözaltına alınan 6 şüpheli adliyede (2) Son dakika haberleri... Amed Sportif Faaliyetler- Bursaspor maçı sonrası gözaltına alınan 6 şüpheli adliyede (2) Diyarbakır Valiliğinden Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçına ilişkin açıklama Açıklaması Diyarbakır Valiliğinden Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçına ilişkin açıklama Açıklaması
Kaynak: DHA

Diyarbakır Valiliği, Selahattin Yıldırım, Bursaspor, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Yıldırım: Tribünde açılanların kulübümüzle bir ilgisi yoktur - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:22 Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin düzenlediği referandumlarda Rusya'ya bağlanmaya destek verildi
23:54 Gece yarısı gizemli bir telefon alan sosyal medya fenomeninin cesedi bulundu
23:53 Mersin'deki saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in son ana kadar çatıştığı görüntüler ortaya çıktı
23:13 Gölcük Donanma'da iş kazası! 1 asker şehit olurken 1 asker de yaralandı
22:59 Ünlü oyuncu Cüneyt Mete'nin 18 yaş küçük eşini görenler şaşkınlık yaşadı
22:57 ABD'nin yaptırım uyarıları sonrası kamu bankaları da Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı
22:44 İYİ Partili vekilin Ankara Büyükşehir'den ihale almasına Meral Akşener'den yorum: Ahlaki olarak doğru değil
22:29 Fatih Terim'den Galatasaray değerlendirmesi: Biraz sabır gerek
22:14 Boşanacakları öne sürülmüştü! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş el ele ortaya çıktı
22:13 İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı adaylığı için dikkat çeken sözler: Yavaş ve İmamoğlu'na itirazımız yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 03:21:36. #1.11#
SON DAKİKA: Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Yıldırım: Tribünde açılanların kulübümüzle bir ilgisi yoktur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement