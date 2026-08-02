Amed Sportif Faaliyetler Burdur'da Hazırlık Yapıyor
Amed Sportif Faaliyetler, Burdur'da sezon hazırlıklarını sürdürüyor ve antrenmanlar gerçekleştiriyor.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, sezon hazırlıklarına Burdur'da devam etti.
Kulübün açıklamasına göre Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lavanta Tepesi Otel Spor Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren yeşil-kırmızılı ekip, teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde antrenman yaptı.
Futbolcular, idmanda pas organizasyonları, topa sahip olma, duran top organizasyonları ve atletik koşu çalışmaları gerçekleştirdi.
Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Kaynak: AA
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