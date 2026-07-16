Amed Sportif Faaliyetler Dinamo Batumi\'yi Yendi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı hazırlık maçında Gürcistan'ın Dinamo Batumi takımını 2-0 yendi.
Sezon hazırlıklarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Amed Sportif Faaliyetler, Gürcistan'ın Dinamo Batumi takımıyla karşılaştı.
Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakada, yeşil-kırmızılı ekibin gollerini 34. dakikada David Bates ile 39. dakikada Furkan Soyalp attı.
Amed Sportif Faaliyetler, sahadan 2-0 galip ayrıldı.
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