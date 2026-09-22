Amed Sportif Faaliyetler, Galatasaray'ın önünde milli araya averajla lider girdi

Trendyol Süper Lig'de milli araya zirvede giren Amed Sportif Faaliyetler evindeki 4 maçını da kazandı.

Diyarbakır ekibi, ilk sezonunu geçirdiği Süper Lig'de sahasında oynadığı 4 karşılaşmadan 12 puan çıkardı.

Amed Sportif Faaliyetler, evinde oynadığı maçlarda Erzurumspor FK'yi 3-0, Trabzonspor'u 2-1, İstanbul Başakşehir'i 5-0 ve Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

Deplasmanda Kocaelispor'a 2-0 yenilen ve Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Diyarbakır temsilcisi, ligde rakip fileleri 15 kez havalandırırken, kalesinde 7 gol gördü.

Amed Sportif Faaliyetler ligde topladığı 13 puanla, milli maçlar nedeniyle verilen araya, aynı puana sahip Galatasaray'ın önünde averajla lider girdi.

Gol bulamadığı tek karşılaşmayı kaybetti

Ligde sadece Kocaelispor karşısında gol sevinci yaşamayan yeşil-kırmızılılar, o maçı da kaybetti.

Diyarbakır ekibi, diğer maçlarında ise Erzurumspor FK'ye 3, Trabzonspor'a 2, Kasımpaşa'ya 2, İstanbul Başakşehir'e 5, Beşiktaş'a 3 gol attı.

Kalesinde 7 gol gören Amed Sportif Faaliyetler, Erzurumspor FK ve İstanbul Başakşehir karşılaşmalarında kalesini gole kapattı.

Orban, gol krallığında zirvede

Amed Sportif Faaliyetler'in sezon başında kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Nijeryalı santrfor Gift Orban, 6 maçta 7 gol kaydetti.

Ligin ilk 2 haftasında gol sevinci yaşayamayan Orban, son 4 karşılaşmayı boş geçmedi.

İlk golünü Trabzonspor maçında uzatma dakikalarında atan başarılı oyuncu, Kasımpaşa deplasmanında da rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

İstanbul Başakşehir maçında 3 golle "hat-trick" yapan Nijeryalı futbolcu, Beşiktaş maçında da ağları bir kez havalandırarak gol sayısını 7'ye çıkardı.

Gift Orban, gol krallığı yarışında zirveyi Trabzonsporlu Muhammed Salah ile paylaşıyor

Yeşil-kırmızılı ekipte Dia Saba 3, Gökhan Gül, Yira Sor, Diagne ve Furkan Soyalp da birer attı.

Başakşehir maçında Emin Bayram'ın kendi kalesine attığı gol de Amed Sportif Faaliyetler'in hanesine yazıldı.

Deplasmanda ilk galibiyetini arayacak

Amed Sportif Faaliyetler, milli aranın ardından 7. haftada deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Kocaelispor deplasmanından mağlubiyet, Kasımpaşa deplasmanından beraberlikle dönen Diyarbakır temsilcisi, Gençlerbirliği karşısında dış sahadaki ilk galibiyetini almaya çalışacak.