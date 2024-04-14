Diyarbakır\'da Amed Sportif Faaliyetler, GMG Kastamonuspor\'u yenerek liderliğini sürdürdü

Diyarbakır'da taraftarlar, Amed Sportif Faaliyetler'in deplasmanda en yakın rakibi GMG Kastamonuspor'u 1-0 yenmesinin sevincini yaşadı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden grup birincisi Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda en yakın rakibi GMG Kastamonuspor'u yenerek aradaki puan farkını 6'ya çıkardı.
Diyarbakırlılar, Büyükşehir Belediyesinin kentte iki noktada kurduğu dev ekranlardan maçı izledi. Taraftarlar, maçın ardından galibiyeti coşkuyla kutladı.
Birçok taraftar, araçlarıyla şehir turu atarak galibiyet sevincini paylaştı.
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Fenerbahçe Alagöz, Kadınlar EuroLeague finalinde Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Takım, sezon başında da FIBA Süper Kupa'yı kazanmıştı. Final Four'un MVP'si Kayla McBride seçildi. Fenerbahçe Alagöz, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinde ÇBK Mersin karşısında 2-0 önde bulunuyor.
Beyköy Belediyespor'un süper amatör lig şampiyonluğunu kutlamak için kente gelen Ali Kınık, Beyköylüler ile buluştu. Beyköy Belediyespor Düzce Süper Amatör Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. Belediye başkanı seçilen Fatih Ocak, takımın şampiyonluğunu kutlamak için ünlü türkücü Ali Kınık'ı şehre getirdi. Önce kemençe ile horon oynayan Beyköylüler daha sonra Ali Kınık'ın türkülerine eşlik etti. Özellikle 'Turan ordusu', 'Yalnız Değilsin' ve 'Kurtlar Sofrası' türküleri Beyköylülerden tam not aldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amedspor, deplasmanda Kastamonuspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti. Galibiyet sonrası Diyarbakır'da yüzlerce taraftar, meşaleler yakıp halay çekerek kutlama yaptı.
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