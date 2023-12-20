 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Yönetimi Teşekkür Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Yönetimi Teşekkür Etti

Amed Sportif Faaliyetler Kulüp yönetimi, sivil toplum kuruluşları, iş insanları ve kulübe destek veren paydaşlarla bir araya gelerek teşekkür etti. Kulüp Başkanı Aziz Elaldı, desteklerinden dolayı herkese teşekkür etti ve hedeflerine daha sağlam adımlarla ilerleyeceklerini belirtti.

Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Yönetimi Teşekkür Etti
20.12.2023 - 12:29,
Abone Ol

Amed Sportif Faaliyetler Kulüp yönetimi, kenetleneme mesajı vererek, gönül veren herkese teşekkür etti.

Amed Sportif Faaliyetler Kulüp yönetimi, sivil toplum kuruluşu, iş insanı ve kulübe destek veren paydaşlarla kahvaltılı basın toplantısında bir araya geldi. Kulüp Başkanı Aziz Elaldı, önemli bir yıl geçirdiklerini söyledi. Gittikleri yerlerde kulübü nasıl yönettikleriyle ilgili gelen sorular olduğunu belirten Elaldı, "Şunu diyoruz. STK'sı iş insanı, derneği tüm kurum ve kuruluşların Amedspor'ın varlığının arkasında olmuştur. Bu sezonun ortalarına geldik artık. Bu durum bizi daha da gururlandırıyor. Hedefimize daha sağlam adımlarla ilerleyeceğiz. Önemli bir sene ve bu ligin zorluklarını çok iyi biliyoruz. Bu desteğinize ihtiyacımız var. Herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ise bugün bir araya gelmenin nedenini, sezon başında Aziz başkanın başkanlığında oluşturulan yeni yönetimin dün olduğu gibi bugün de yanında ve destekçisi olarak, bu kulübün sadece kulübün değil, tüm kentin, tüm taraftarın takımı olduğunu mesajını vermek için toplandıklarını vurguladı.

Kaya, şöyle konuştu:

"Özelikle son dönemlerde Türkiye futbolunda yaşanan, bireysel yönetimlerin oluşturduğu hem şiddete yönelik eğilim ve finansal kirliliklerin bizim bu takımda olmadığı, STK'ların sahip çıktığı, gerek centilmenlik, gerekse finansal anlamda kentin tüm bileşenleri ve iş insanlarının katkısıyla doğru bir şekilde kontrol edilmesinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Kulübümüzü her anlamda destekleyeceğiz, desteklemeye devam edeceğiz. Gönül veren herkesin desteklerine devam etmesini rica ediyoruz. Taraftarımızı bugünkü maça destek vermelerini davet ediyoruz." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Diyarbakır, Amedspor, Basın Toplantısı, Diyarbakır, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Yönetimi Teşekkür Etti - Son Dakika


13:07
Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum
12:30
İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi
12:06
Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:57
''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler! ''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!
11:56
Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:53
İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da
11:27
Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü

Son Dakika
13:07 Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum
12:30 İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi
12:06 Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58 MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:57 ''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!
11:56 Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:53 İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da
11:27 Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü
11:23 Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar
11:20 Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 13:34:59. #1.12#
SON DAKİKA: Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Yönetimi Teşekkür Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement