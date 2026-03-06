Amed Sportif Faaliyetler Maç İçin Hazır

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Serikspor ile yarın sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda futbolcular pas, top koruma ve duran top organizasyonlarına yönelik çalışmalar yaptı.

Amed Sportif Faaliyetler ile Serikspor, saat 20.00'de Diyarbakır Stadı'nda karşı karşıya gelecek.