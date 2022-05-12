Amed Sportif Faaliyetler taraftarları, play-off çeyrek final ilk maçında alınan beraberliği meşalelerle kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Amed Sportif Faaliyetler taraftarları, play-off çeyrek final ilk maçında alınan beraberliği meşalelerle kutladı

12.05.2022 22:57
Amed Sportif Faaliyetler taraftarları, play-off çeyrek final ilk maçında alınan beraberliği meşalelerle kutladı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup play-off çeyrek final ilk maçında deplasmanda Tarsus İdman Yurdu ile golsüz berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler taraftarı meşaleli kutlama yaptı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup play-off çeyrek final ilk maçında deplasmanda Tarsus İdman Yurdu ile golsüz berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler taraftarı meşaleli kutlama yaptı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Park'ında bir araya gelen binlerce taraftar dev ekranda Tarsus İdman Yurdu - Amed Sportif Faaliyetleri maçını izledi. Taraftarlar maç boyunca tezahüratlarda bulunurken polis çevrede güvenlik önlemleri aldı. Maçın bitimiyle yeşil-kırmızılı taraftarlar meşale yakarak kutlama yaptı. Çok sayıda futbolseverin açık havada izlediği maç sonrası bazı taraftarlar da araçlarıyla korna çalarak destek verdi.Berabere sonuçlanan maçın rövanşı 16 Mayıs'ta Diyarbakır'da oynanacak.

Amed Sportif Faaliyetler taraftarları, play-off çeyrek final ilk maçında alınan beraberliği meşalelerle kutladı
Amed Sportif Faaliyetler taraftarları, play-off çeyrek final ilk maçında alınan beraberliği meşalelerle kutladı
Amed Sportif Faaliyetler taraftarları, play-off çeyrek final ilk maçında alınan beraberliği meşalelerle kutladı
Amed Sportif Faaliyetler taraftarları, play-off çeyrek final ilk maçında alınan beraberliği meşalelerle kutladı
Amed Sportif Faaliyetler taraftarları, play-off çeyrek final ilk maçında alınan beraberliği meşalelerle kutladı
YORUMLAR
500
TFF 2. Lig Play-Off: Tarsus İdman Yurdu: 0 Amed Sportif Faaliyetleri: 0 TFF 2. Lig Play-Off: Tarsus İdman Yurdu: 0 Amed Sportif Faaliyetleri: 0

Türkiye Futbol Federasyonu, Diyarbakır, Play Off, Tarsus, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Amed Sportif Faaliyetler taraftarları, play-off çeyrek final ilk maçında alınan beraberliği meşalelerle kutladı - Son Dakika


Son Dakika
23:02 Milli Savunma Bakanlığı operasyon başlattı! 21 terörist etkisiz hale getirildi
22:48 Siyasi isimlerden Canan Kaftancıoğlu tepkisi! Karara isyan eden de var, destekleyen de
22:46 Muharrem İnce, sinirlerine hakim olamadı, Ermeni soykırımını kabul edenlere kapıyı işaret etti!
22:13 Gelin, devam eden düğünü bir anda yarıda kesme kararı aldı! Nedenini öğrenenler şok yaşadı
21:58 Ülkemizde 12 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Vefat sayılarındaki düşüş umut veriyor
21:56 Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Hudut karakoluna yapılan saldırı sonucu 1 asker şehit düştü
21:55 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıktı: Siyasete yargı sopası
21:36 Voleybol Sultanlar Ligi'nde şampiyonun ismi belli oldu: VakıfBank
21:33 Sağlık çalışanlarının beklediği haber geldi! Sektörde şiddetin önlenmesine yönelik kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
21:08 Oyuncu Ümit Erdim, Canan Kaftancıoğlu'nu destekleyenlere tepki gösterdi: Sorsak vatanı seviyoruz derler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 23:14:34. #1.11#
SON DAKİKA: Amed Sportif Faaliyetler taraftarları, play-off çeyrek final ilk maçında alınan beraberliği meşalelerle kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement