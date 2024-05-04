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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve ligin 38. haftasında kendi sahasında konuk ettiği Menemen Belediyespor'la 0-0 berabere kalıp, grubunu şampiyon tamamlayarak Trendyol 1. Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler, şampiyonluğu kutladı.

Diyarbakır Stadyumu'nda yapılan Amed Sportif Faaliyetler-Menemen Belediyespor karşılaşmasını hakem Yasin Kol yönetti.

Menemen Belediyespor, "Her şeyin başı sağlık, sağlığın başı aşı" pankartıyla sahaya çıktı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından karşılaşma, Amed Sportif Faaliyetler'in başlama vuruşuyla başladı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısı da golsüz sona erdi.

Her iki takımın birer puan aldığı karşılaşmanın sona ermesiyle Amed Sportif Faaliyetler, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından sahaya giren Diyarbakır ekibinin taraftar ve yöneticileri, futbolcularla şampiyonluğunu kutladı.

Maçın ardından Amed Sportif Faaliyetler taraftarları kent merkezinin işlek noktalarında bir araya geldi.

Takımın bayraklarını açan taraftarlar, meşale yakıp, tezahüratlarda bulunarak takımın şampiyonluğunu kutladı.

Davul ve zurna eşliğinde halay çeken taraftarlar, araçlarıyla şehirde tur attı. Kentin birçok noktasında araç yoğunluğu oluştu.