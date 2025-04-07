Amed Sportif Faaliyetler ve Alagöz Holding Iğdır FK Berabere Kaldı - Son Dakika
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Amed Sportif Faaliyetler ve Alagöz Holding Iğdır FK Berabere Kaldı

1. Lig'in 32. haftasında Amed Sportif Faaliyetler sahasında Iğdır FK ile 0-0 berabere kaldı. Her iki teknik direktör, maçın ardından ekiplerinin performansını değerlendirdi ve Play-Off hedeflerini dile getirdi.

07.04.2025 06:49
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AMED Sportif Faaliyetler, 1'inci Lig'in 32'nci haftasında sahasında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin ile Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, Play-Off iddialarının devam ettiğini ifade ederek, "Gerçekten ligin sonu yaklaşmasına rağmen çok iyi bir oyun kurgusu, her maça ayrı oyun planları, bunlar çok güzel bir görüntü göstermeye başladı takımımız adına. Hepsini gerçekten kutluyorum. Amed takımının son dönemdeki giden bir serisi ve iç sahadaki coşkulu oyun taraftarlarıyla beraber olan kısım, bunu çok iyi biliyorduk. ve oyunun içerisinde neleri yaşayacağımızı da oyuncu grubunun maç önünde çok güzel bir antrenman ve hazırlık evresi geçirdik. Amed takımının orta sahasındaki oyuncuların hareketleri ile bizim 2'nci bölgedeki özellikle orta saha oyununun birebir oyununun, bazen zaman zaman 9 baskısı, zaman zaman 9-10 baskısıyla eşleşmeleri çok net yaptı takım. ve oyuna başlarken özellikle 20'nci dakikadan sonrada oyunun orta ve oyunun üstünlüğünü de almaya başladık ki o dönemde pozisyonlarımız da var oyunun içerisinde. 2'nci devreye başladığımızda oyunun kontrolünü tutup, kontrolle beraber de oyunun geçişleriyle gol aramak istedik ki nitekim de aslında bunu zaman zaman yaptık. 82'nci dakikada Ercan'ın çıkardığı bir pozisyonda var ikinci devrede. Genel anlamda iki takım için şunu çok net söyleyebilirim, daha çok oyunu mücadele anlamında götürülen ve bununla beraber yakalanacak fırsatta da skor, skorla beraber de sonucu almaya çalışan bir oyun oluşmaya başladı ikinci devrenin diğer yarısından sonra. Nitekim de iki takım da karşılıklı mücadele içerisinde getirdikleri oyunda beraberlikle ayrıldı. Bu beraberlik bizim için aslında bundan sonra kalan maçlardaki Play-Off iddiamızı devam ettiren bir durumu oluşturdu ve bundan sonraki maçlara kazandığımız veya burada güzel bir puan ortalamasıyla devam ettiğimiz durumda, buranın içerisinde yer almak istiyoruz. Umut ediyorum ki de sezonunun sonunda o mavi hattın içerisinde olarak Play-Off grubunda var olmak istiyoruz" dedi.

'HER ZAMANKİ GİBİ TOPU İÇERİ SOKAMIYORUZ'

Amed SK Teknik Direktörü Servet Çetin ise rakip takımın savunmaya çalıştığını belirterek, "Pozisyonları maalesef yine değerlendiremedik. İlk yarı yüzde 58 topla oynama oranı bizde, ikinci yarı yüzde 62 topla oynama oranı bizde ve karşımızdaki ekip çok iyi bir ekip. 16-17 belki 18 tane oyuncusu Süper Lig oyuncusu kadrosunda bulunduran, dinamik, fiziksel olarak bazı bölgelerde bizden üstün olmalarına rağmen pas oyunuyla, oyunla onların o fiziksel üstünlüğü üstünlüklerini ellerinden aldık. İkinci yarıya gelecek olursak tamamen bence oyunu domine ettik. Rakip takım sadece bizi savunmaya çalıştı. Hatta maçın sonlarında da 5'liye döndüler. Genel olarak bakacak olursak çok iyi oyun, yani inanılmaz bir performansla pozisyonlar da var, maalesef her zamanki gibi söylediğim gibi maalesef bu topu içeri sokamıyoruz. Bu da bize ağır yaralar veriyor. Yenilmeyeceğiz, maksimum puanları toplayacağız. İnşallah kendimizi Play-Off hattına atacağız ama dediğim gibi Iğdır ekibi çok iyi bir kadroya sahip kaliteli oyunculara sahip fark yaratacak oyuncuları var ama bugün onları özellikle oynadığımız oyunla savunma yapmadık onlara çok fazla, oyunla durdurduk, bu bizim için artıdır. Çok üstün oynadık, sadece sonuca yansıtamadık. Bu anlamda üzgünüz ama gelecek adına da son 6 maçımız kaldı. Zor rakiplere karşı oynayacağız ama Bolu ve Çorum maçının dışında genel anlamda hep üstün oynayan takım bizim, pozisyona giren takım biziz. İnşallah bu 6 maçta da bunu gerçekleştirip istediğimiz hedefe ulaşırız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Amed Sportif Faaliyetler ve Alagöz Holding Iğdır FK Berabere Kaldı - Son Dakika

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