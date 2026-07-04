Amed Sportif, Kaleci Bozan ile Anlaştı

Amed Sportif Faaliyetler, Gaziantep FK forması giyen kaleci Mustafa Burak Bozan ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında, Gaziantep FK forması giyen kaleci Mustafa Burak Bozan ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Mustafa Burak Bozan'a kulübümüze hoş geldin diyor, formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - DİYARBAKIR