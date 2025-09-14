Amed Sportif, Pendikspor\'u 2-1 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Atko Grup Pendikspor'u 2-1 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Tecrübemizle kazanacağımızı biliyorduk." dedi.

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Altıparmak, çok önemli bir galibiyet aldıklarını, bundan dolayı tüm oyuncularını tebrik ettiğini söyledi.

Atko Grup Pendikspor'un ligde şimdiye kadar oynadıkları en düzenli ve en iyi takım olduğunu ifade eden Altıparmak, "Milli takım arasından sonraki maçın zor olacağını biliyorduk. Maçın birinci dakikasından 97'nci dakikasına kadar maçın içerisinde kaldığımızda tecrübemizle kazanacağımızı biliyorduk. Maçın belirli bölümlerinde iyi oynadık. Özellikle ilk yarıda top daha fazla bizdeydi. İstatistiklere baktığımızda da hep bir farklı ya da iki farklı bizim üstünlüğümüz var." dedi.

Hak ettikleri bir galibiyeti aldıklarını dile getiren Altıparmak, hedeflerinin şampiyon olduğunu ve bütün maçları kazanmak istediklerini vurguladı.

Atko Grup Pendikspor cephesi

Atko Grup Pendikspor Yardımcı Antrenörü Metin İlhan, iyi oynadıkları bir karşılaşmayı mağlubiyetle tamamlamanın üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

İlhan, karşılaşmaya ilişkin "Müthiş bir maç oldu. Gitti geldi ve biz de yenebilirdik. İlk defa mağlup olduk. Amed Sportif Faaliyetler iyi bir takım. Ligden gelen bayağı iyi oyuncusu var. Bizim bir an önce kendimize çeki düzen verip, düzelmemiz lazım." diye konuştu.