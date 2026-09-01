Amed Sportif'ten Trabzonspor'a 2-1 zafer - Son Dakika
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Amed Sportif'ten Trabzonspor'a 2-1 zafer

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Amed Sportif'in teknik direktörü Hasi, galibiyet sonrası farklı bir oyun mantalitesine dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 yenen Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Besnik Hasi, "Harika bir iş çıkardık. Farklı bir mantalite denedik. Gayet iyi işler yaptığımızı düşünüyorum." dedi.

Diyarbakır Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hasi, iyi bir maç çıkardıklarını söyledi.

Geçen haftadan sonra bu reaksiyonu göstermeye ihtiyaçlarının olduğunu belirten Hasi, şöyle devam etti:

"Harika bir iş çıkardık. Farklı bir mantalite denedik. Gayet iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. İlk yarıda çok iyi gittik. Enerjimiz ve baskımız çok iyiydi. Topla gayet iyiydik. Daha fazla şans yakaladık. Yakalayan taraf bizdik. İkinci yarıda tempo her iki taraf için de düştü. Oyuncularım galibiyeti gerçekten çok hak etti. Çok iş çıkarttıklarını söyleyebilirim. Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Yeni oyuncularla kurulan bir takımımız var. Zamana ihtiyacımız var. Fakat ihtiyacımız olan birkaç oyuncu daha var. Çok güzel bir galibiyetti ama bu sadece bir galibiyet. Takım olarak bu şekilde devam edip sıkı çalışmamız gerekiyor."

Gazetecilerin "Geçtiğimiz haftadan 4 oyuncu değişikliği vardı. Sistemsel bazı değişiklikler vardı. Bunun nedenini biraz açıklayabilir misiniz? Trabzonspor'a özel bir durum muydu yoksa Amedspor kendi sisteminde değişikliklere mi gidiyor?" sorusunu Hasi, şöyle cevapladı:

"Bazı değişiklikler yapmanız gerekiyor. Çünkü yeterince elimde şu anda oyuncu profili o anlamda yok. Yani istediğim oyunu oynatmak için de belli profillere ihtiyacım var ama yok elimde. O yüzden bazı değişiklikler yapmam gerekiyordu. Tabii ki Trabzon'a karşı farklı bir mantaliteyle çıkmamız gerekiyordu. Başka farklı bir oyuncularla çıktık. Önde topu tutmamız gerekiyordu."

Kaynak: AA

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amed Sportif'ten Trabzonspor'a 2-1 zafer - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amed Sportif'ten Trabzonspor'a 2-1 zafer - Son Dakika
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