Amed Sportif - Trabzonspor: İlk Yarı Eşitlik
Trendyol Süper Lig'de Amed Sportif ve Trabzonspor, ilk yarıyı 1-1 eşitlikle tamamladı.
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Furkan Ürün, Bilal Gölen
Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Umut Meraş, Bates, Dellova, Raveloson, Gökhan Gül, Sor, Dia Saba, Diagne, Ballet, Krasniqi
Trabzonspor: Onana, Tavares, Muçi, Salah, Savic, Mustafa Eskihellaç, Nwaiwu, Onuachu, Cabral, Melih Kabasakal, Saviolo (Dk. 34 Aral Şimşir)
Goller: Dk. 11 Muhammed Salah (Trabzonspor), Dk. 45 Sor (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kart: Dk. 39 Sidny Lopes Cabral (Trabzonspor)
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
4. dakikadaki Amed Sportif Faaliyetler atağında topla buluşan Sor'un şutunda kaleci Onana topu çıkardı.
11. dakikada Muçi'nin pasında topla buluşan Muhammed Salah, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
25. dakikada Onana ceza sahasının dışına çıktığı pozisyonda Ballet'in orta sahadan vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.
37. dakikada Dia Saba'nın pasında topla buluşan Sor'ın sert şutunda kaleci Onana, meşin yuvarlağı kontrol etti.
42. dakikada Krasniqi'nin pasında ceza sahanın içinde Diagne'nin dokunduğu top, direğin yanından dışarı çıktı.
45. dakikada Dia Saba'nın şutunda topun Melih'in eline çarptığı pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diagne'nin şutunda top kaleci Onana'dan dndü. Pozusyonu takip eden Sor, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
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