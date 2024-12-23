Stat: Diyarbakır
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Egemen Savran, Sabri Öğe
Amed Sportif Faaliyetler: Veysel Sapan, Veli Çetin, Murat Uçar, Sinan Kurt, Ömer Bayram, Traore, Cassubie (Dk. 46 Doğan Can Davas), Gradel (Dk. 37 Lovric) Mehmet Yeşil (Dk. 76 N'Koulou), Yılmaz Ceylan (Dk. 76 Oktay Aydın), Assombalonga (Dk. 31 Yakal Taylan)
Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Serkan Göksu, Furkan Apaydın, Soukou, Glumac, Burak Öksüz (Dk. 46 Batuhan Çelik), Cavare, Hoti, Atalay Babacan (Dk. 46 Barış Ekincier), Benny (Dk. 86 Mehmet Ali Büyüksayar), Minchev (Dk.46 Bardhi)
Goller: Dk. 2 Traore, Dk. 45+8 Lovric (Amed Sportif Faaliyetler)
Kırmızı kartlar: Dk. 83 Hoti, Hüsamettin Balcı (Maç bitiminde) (Teknik sorumlu) (Central Hospital Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 51 Veli Çetin, Dk. 90+4 Ömer Bayram (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 80 Soukou (Central Hospital Ümraniyespor)
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Central Hospital Ümraniyespor'u 2-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Amed Sportif, Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?