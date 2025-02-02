Amed Sportif ve Sakaryaspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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Amed Sportif ve Sakaryaspor Berabere Kaldı

Amed Sportif ve Sakaryaspor Berabere Kaldı

1. Lig'in 22. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Sakaryaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonrası Amedspor Teknik Direktörü Servet Çetin, zeminin sorunlarından ve hakem kararlardan yakınırken, Sakaryaspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise ilk yarı iyi oynadıklarını belirtti.

02.02.2025 19:38  Güncelleme: 19:42
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AMED Sportif Faaliyetler, 1'inci Lig'in 22'nci haftasında sahasında konuk ettiği Sakaryaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin ile Sakaryaspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı açıklamalarda bulundu.

DALCI: BİRER PUAN İKİ TAKIM İÇİN DAHA ADİLDİ

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Aslında maçı ilk yarı istediğimiz gibi oynadık. Doğru kapandık, Amedspor'un zaaflarını biliyorduk. Doğru kapanıp kazandığımızda hızlı hücumlardan pozisyon bulabiliriz, planımız vardı. İlk yarı bunu çok doğru yaptık. 3-4 tane de bu pozisyonu yakaladık. Dolayısıyla ilk yarı maçı belki skor olarak 2-0 ya da 3 sıfır yapabilirdik. Ama ikinci yarı bu oyunu doğru oynayamadık. Dolayısıyla ilk yarı ve ikinci yarı sanki birer puan iki takım için daha adildi diye düşünüyorum. Çünkü ilk yarı biz bir şeyleri doğru yapıp skor üretebilirdik veya skoru farklı boyuta getirebilirdik. Ama bunu beceremedik. İkinci yarı bu planla devam etmek istedik ama Amedspor bu anlamda bizden daha iyi bazı şeyleri yaptı" dedi.

ÇETİN: DEPLASMANDA BİR GALİBİYETLE BU MAÇI TELAFİ ETMELİYİZ

Amed SK Teknik Direktörü Servet Çetin ise, "Bizim için üzücü bir puan kaybı oldu son dakikada yediğimiz gol ile. Ama tekrar tekrar üstüne basa basa söylüyorum, sakın ola insanlar yanlış anlamasınlar. Hiçbir zaman bahane bulacak yapıda bir insan değilim. Neyse onu söyleyen, doğruları söyleyen, hiçbir şeyin arkasına saklanmayan bir kişilikteyim. O yüzden kazansaydık da bugün aynı konuşma yapacaktım. Bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi zaten hakemleri söylemiyorum artık, zemin. Gelen takımlar genelde burada geçişi oynuyorlar. Biliyorlar biz de oyun oynama isteği olan bir takımız. Şu zemine karşı oyun oynamaya çalışıyor. Geçişte bir gol yediğimiz zaman vay halimize bizim, bunu çıkartana kadar. Bugün 2-1'den sonra 2'nci golü yemek bizim hatamız. 5'liye de döndük. Zaten 5'liye döndük, 5-4-1'e döndük. Orada ceza sahası üzerinde oyuncuya topa vurdurmamamız gerekiyordu. Onu kabul ediyoruz, o bizim hatamız ama dediğim gibi gelen rakipler geçişte bir gol buldukları zaman bizim işimiz inanılmaz oluyor. Bırakın topu sürmeyi ve top kontrolünü, top kaybımız var. Hepsi zeminden kaynaklı. O yüzden ne oyun kurabiliyoruz ne bu sefer dönüyoruz. Bu maçta ilk defa çok oldu, arkaya sürekli uzun toplar denemeye çalıştık ki mecbur zeminden kaynaklı. Yani işin açıkçası oynayamıyoruz. Gol yemeden gol atarsak iyi ama Allah korusun geçişte rakip bir gol attığı zaman bizim işimiz çok zor oluyor. Bugün zorlandık, bundan sonraki maçlarda da zorlanacağız. Anlaşıldığı gibi zemin düzelmeyecek. İte kaka kazanacağız onu görüyorum özellikle içeride. Artık bu maçı da telafi etmemiz için deplasmanda galip gelmemiz gerekiyor. Bahane olarak söylemiyorum. Bugün elimizdeki maçı verdik. Ama gerçekten zemin bizi çok zorluyor, inanılmaz zorluyor. Oyuncular içeri giriyor, serzenişte bulunuyor, yani top süremiyorlar. Bakalım hayırlısı artık yapacak bir şey yok. Ama üzüldüğümüz bir maç oldu. Dediğim gibi deplasmanda bir galibiyetle bu maçı telafi etmemiz şart oldu" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Mustafa Dalcı, Servet Çetin, Sakaryaspor, Amedspor, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amed Sportif ve Sakaryaspor Berabere Kaldı - Son Dakika

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