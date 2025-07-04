Amed Sportif, Veysel Sapan ile 3 Yıllık Anlaşma Sağladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, kaleci Veysel Sapan ile yeniden anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki kaleciyle yeniden anlaşmaya varıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Kulübümüz, son iki sezondur Amedspor formamızı başarıyla terleten ve sahadaki mücadeleci duruşuyla her zaman örnek olan Veysel Sapan ile 2025-2026, 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Veysel Sapan'a yeni sezonda başarılar diliyor, yapılan anlaşmanın kulübümüz ve camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz."