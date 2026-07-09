Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Palandöken'de kamp çalışmalarını devam ettiren yeşil-kırmızılı ekip, günü çift antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Besnik Hasi yönetimindeki antrenmanlarda futbolcular, pas, topa sahip olma, duran top organizasyonları ve atletik koşu çalışmaları yaptı.
İdman, çift kale maçla sona erdi.
Son Dakika › Spor › Amed Sportif Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?