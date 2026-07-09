Amed Sportif Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Amed Sportif Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

09.07.2026 21:05
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Amed Sportif, Erzurum'da çift antrenmanla yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Palandöken'de kamp çalışmalarını devam ettiren yeşil-kırmızılı ekip, günü çift antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Besnik Hasi yönetimindeki antrenmanlarda futbolcular, pas, topa sahip olma, duran top organizasyonları ve atletik koşu çalışmaları yaptı.

İdman, çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Antrenman, Erzurum, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amed Sportif Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika

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