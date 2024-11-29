Amed Store'un 3. Şubesi Açıldı - Son Dakika
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Amed Store'un 3. Şubesi Açıldı

Amed Store\'un 3. Şubesi Açıldı

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Diyarbakır'da 3. şubesini açarak mağaza sayısını artırmayı hedefliyor.

29.11.2024 16:16
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Diyarbakır'da Trendyol 1. Ligi'nde yer alan Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün lisanslı ürünlerinin satıldığı Amed Store'nun 3'üncü şubesi hizmete girdi.

Kulüp Başkanı Burç Baysal, merkez Kayapınar ilçesinde Fırat Bulvarı'ndaki mağazanın açılışında, kulübü ileriye taşıyacak mağazanın açılışında bulunmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin farklı illerinde mağaza sayısını çoğaltmak istediklerini dile getiren Baysal, şöyle devam etti:

"Malumunuz yeni gelen bir yönetimiz. Önümüzde çok zorlu bir süreç var. Böylesi organizasyonların gerçekleşmesi bizi daha da motive ediyor. Umarım yarınki maçta da doğru bir sonuçla halkımızın yüzünü güldürürüz. Bizler bu anlamdaki mücadelemize devam edeceğiz."

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mehmet Kaya da bu tür mağazaların Diyarbakır'da açılmasının kenti güzelleştirdiğini söyledi.

Kulübün belirli başlıklarda geliri olduğunu aktaran Kaya, "Store geliri de en önemlilerinden biri. Bu tür mağazalar oldukça önemli. Bu tür mağazaların yaygınlaşması kulübün finansal anlamda önemli bir açığının kapatılmasında katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Açılışa, teknik direktör Servet Çetin ile sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mehmet Kaya, Ekonomi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amed Store'un 3. Şubesi Açıldı - Son Dakika

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