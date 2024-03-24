Amedspor, 24Erzincanspor\'u 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 32. haftasında Amedspor, konuk ettiği 24Erzincanspor'u 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü.
Diyarbakır Stadyumu'nda 25 bin taraftarın desteği ile 24Erizncanspor maçına çıkan Amedspor, 58. dakikada konuk takımdan Kubilay'ın attığı gol ile 1-0 geriye düştü. Yeşil-kırmızılı takım 59. dakikada Mert Çapar'ın golüyle eşitliği yakaladı. Amedspor'da Berk İsmail Ünsal, 65. dakikada golle takımını 2-1 öne geçirdi. 77. dakikada kendi pozisyonunu oluşturan Çekdar Orhan, uzak mesafeden bir gol atarak skoru 3-1 yaptı. Amedspor'da tabelayı belirleyen gol 90+2'de Veli Çetin'den geldi ve maç 4-1 sona erdi. Bu galibiyetle puanını 68'e çıkaran Amedspor, liderliğini sürdürdü. - DİYARBAKIR
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Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda İtalya'ya yenilerek ikinci oldu. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, maç sonunda yaptığı açıklamada takımın performansından memnun olduğunu belirtti ve gelecekte daha büyük başarılar beklediğini söyledi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı idaresindeki bir cip, elektrikli bisiklet sürücüsü İ.M'ye çarptı. Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü, Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın kullandığı cip ile mobilet çarpıştığı trafik kazasında mobilet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı ve görüntülerde mobiletin havada savrulduğu ve sürücünün yaklaşık 50 metre sürüklendiği görülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Turgutluspor, evinde ağırladığı Sapanca Gençlikspor'u 3-1 mağlup etti. Maçta Turgutluspor'un gollerini Alperen Aydın, Veysel Karani Ünal ve Uğur Kurt kaydederken, Sapanca Gençlikspor'un tek golünü Muhammed Egemen attı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, A. Efes'e 81-76 mağlup oldu. Maçın sonucunda Manisa BBSK, lider takıma karşı dirense de galibiyeti elde edemedi.
Muğla temsilcileri Muğlaspor ve Yatağanspor arasında oynanan derbi maçında Muğlaspor, rakibini 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı. Maçta her iki takımın taraftarları da dikkat çeken tribün şovları sergiledi. Muğlaspor, Muhammet Ali Aydın'ın attığı 2 golle galibiyete ulaştı.
Corendon Alanyaspor, milli arada Curaçao Milli Futbol Takımı ile oynadığı hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı. Alanyaspor, geriye düştüğü maçta Anderson ve Sisto'nun golleriyle beraberliği sağladı. Curaçao'nun gollerini ise Margaritha ve Gorre attı. Alanyaspor'da 4 oyuncu milli takım aday kadrosunda olduğu için maçta forma giyemedi.
Karaman'da düzenlenen Ümitler Türkiye Kuraş Şampiyonası, Kazım Karabekir Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Şampiyonaya 19 ilden 220 sporcu katıldı. Yoğun ve çekişmeli geçen müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgeleri takdim edildi. Şampiyonada birinci ve ikinci olan sporcular, 24-27 Mayıs tarihlerinde Türkiye'de yapılacak olan Avrupa Kuraş Şampiyonası ümitler kategorisinde milli takım adına mücadele verecek.
Muğla'da Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup lideri Muğlaspor ile Yatağanspor arasında oynanan maçta protokol üyeleri arasında arbede yaşandı. Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz ile Muğlaspor Kulübü Başkanı Menaf Kıyanç arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ardından protokolde Yatağanspor yönetim kurulu üyeleri ile Muğlasporlular arasında da kavga çıktı. Polis ekipleri müdahale ederek kavgayı ayırdı. Muğlaspor, maçı 2-1 kazandı.
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