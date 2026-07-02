Amedspor, Berk Kızıldemir ile Sözleşme İmzaladı - Son Dakika
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Amedspor, Berk Kızıldemir ile Sözleşme İmzaladı

Amedspor, Berk Kızıldemir ile Sözleşme İmzaladı
02.07.2026 21:57
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Amed Sportif, Galatasaray altyapısından Berk Kızıldemir ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Amed Sportif Faaliyetler, kanat oyuncusu Berk Kızıldemir ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Amed Sportif Faaliyetlerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Galatasaray altyapısında yetişen, sağ kanat pozisyonunda görev yapan 20 yaşındaki genç oyuncu Berk Kızıldemir ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Berk Kızıldemir'e kulübümüze hoş geldin diyor; Amedspor forması altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Galatasaray, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amedspor, Berk Kızıldemir ile Sözleşme İmzaladı - Son Dakika

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