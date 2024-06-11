Amedspor'da Aziz Elaldı güven tazeledi - Son Dakika
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Spor

Amedspor'da Aziz Elaldı güven tazeledi

Trendyol 1. Lig'in yeni takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'in başkanı Aziz Elaldı, tek liste girilen seçimde güven tazeledi. Yeni yönetim kurulu 31 kişiden oluşurken, Elaldı, kulüp başkanlığı görevine yeniden seçildi. Elaldı, kongre sonrası yaptığı açıklamada, geçen yıl bataklık liginden çıkmak için belirledikleri hedefi gerçekleştirdiklerini ve yeni lige girdiklerini söyledi. Amedspor'un sportif başarılarının kulübü dünyanın merkezine taşıyacağını belirtti.

11.06.2024 20:40
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- Amedspor'da Aziz Elaldı güven tazeledi

DİYARBAKIR - Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'de mevcut başkan Aziz Elaldı, tek liste girilen seçimde güven tazeledi.

Geçtiğimiz hafta çoğunluk sağlanmadığı için ertelenen Trendyol 1. Lig'in yeni takımlarından Amed Sportif Faaliyetler olağan kongresini merkez Kayapınar ilçesindeki Şeyhmus Özer Tesislerinde akşam saatlerinde düzenlendi. Aziz Elaldı, yeniden kulüp başkanlığı görevine seçilirken, yeni yönetim kurulu 31 kişiden oluştu.

Kongre sonrası açıklamalarda bulunan Amedspor Kulüp Başkanı Aziz Elaldı, "Biz öncelikle geçen yıl bataklık liginden çıkmak için kendimize bir hedef koyduk ve o hedefi gerçekleştirdik. Bu onuru ve bu gururu yaşayan yönetim kurulu üyelerimi, bugün aramızda bulunmayan yönetim kurulu üyelerimizi, yüksek istişareyi, bütün kent bileşenlerine buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi tabi önümüzde yeni bir sürece girdik, zorlu bir sürece girdik. Aynı zamanda yeni bir lige girdik. Yeni ligde işimiz çok ve çok fazla işimiz var. Bu sebepten dolayı bizi şampiyonluğa götüren bu birliktelik yeni yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber, kentin bileşenleriyle beraber bizlere çok görev düşüyor. Bu birliktelik bizi şampiyonluğa götürdü. Bu birliktelik tekrardan bizi inşallah hedefimize, hedefimiz olan Süper Lig'e götürecektir" dedi.

Sportif başarılarının Amedspor'u dünyanın merkezine taşıyacaklarını belirten Elaldı, "Geçen sene mavi gömleğimle kongreyi yapmıştık. Yine mavi gömleğimle kongreye katıldım. Bizi bu göreve layık gören bütün halkımıza teşekkür ediyoruz. Biz bu ağırlığın çok iyi farkındayız. Biz nasıl bir görev aldığımızın çok iyi farkındayız. Bu sportif başarı Amedspor'u dünyanın daha merkezine taşıyacaktır" diye konuştu.

Kongre, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Trendyol, Amedspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Amedspor'da Aziz Elaldı güven tazeledi - Son Dakika

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