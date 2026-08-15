Amedspor'da Çekdar Orhan ile Yollar Ayrıldı
Amed Sportif, Çekdar Orhan ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Çekdar Orhan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Çekdar Orhan'ın takımın önemli bir parçası olduğu, sahadaki mücadelesi ve kulübe olan aidiyetiyle katkı sağladığı belirtildi.
Açıklamada, "Çekdar'a Amedspor'a verdiği emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Amedspor'da Çekdar Orhan ile Yollar Ayrıldı - Son Dakika
Serkan Kurtuluş 6 yıl süren iade sürecinin ardından Türkiye'ye getirildi! Cezaevinden çıkarıldığı anlar yayımlandı
Sizin düşünceleriniz neler ?