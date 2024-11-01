Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Amedspor'da Yanal'ın yerine gelecek isim netlik kazanmaya başladı.
Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası yerine gelecek isim için çalışmalara başlayan Amedspor'da şimdilik iki isim üzerine yoğunlaşıldı.
Ajansspor'da yer alan habere göre, Amedspor ilk olarak Hakan Keleş'e teklif götürecek. Keleş son olarak Konyaspor'u çalıştırmış 11 Ocak'ta görevinden ayrılmıştı. Diyarbakır ekibi Hakan Keleş'ten olumsuz yanıt gelmesi halinde ise son olarak Sivasspor'u çalıştıran Servet Çetin'e yönelecek.
Son Dakika › Spor › Amedspor Ersun Yanal'ın yerini hemen doldurdu - Son Dakika
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