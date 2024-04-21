TFF 2. Lig Kırmızı Grup lideri Amedspor, evinde Iğdır Futbol Kulübü'ne 2-0 yenildi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 36. haftasında Amedspor, Diyarbakır Stadyumu'nda Iğdır Futbol Kulübü'nü konuk etti. Amedspor, 11. dakikada Halil İbrahim Sönmez'in golüyle ilk yarıyı 1-0 yenik kapattı. İkinci yarıda da üstün oynayan Iğdırspor, Bekir Can Kara'nın 68. dakikada attığı golle 2-0 öne geçti. Maçın geri kalan kısmında gol olmayınca maç bu skorla sona erdi.
Maça şampiyonluk parolası ile çıkan lider Amedspor, aldığı mağlubiyetle 77 puanda kaldı. Amedspor'un en yakın takipçisi Kastamonuspor ise deplasmanda Karamanspor'u 3-0 yenerek 74 puanla farkı 3'e indirdi. - DİYARBAKIR
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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirecekleri gösteri öncesi Antalya'da prova uçuşu yaptı. Türk Yıldızları, 23 Nisan'da düzenlenecek gösteri öncesinde Antalya semalarında 30 dakikalık hazırlık uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar uçuşu kentin farklı bölgelerinde heyecanla izlerken bazıları da telefonlarıyla kaydetti. Türk Yıldızları'nın gösterisi, 23 Nisan'da Konyaaltı Sahili'nde saat 16.00'da izlenebilecek.
TFF 3. Lig 2. Grup 27. hafta maçında Elazığspor, evinde konuk ettiği Sapanca Gençlikspor'u 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Enver'in kendi kalesine attığı gol ve Çağrı Yağız'ın attığı golle Elazığspor öne geçti. Berkay'ın golüyle Sapanca Gençlikspor farkı bire indirse de maçın sonucunu değiştiremedi. Elazığspor, bu galibiyetle üst üste 3. maçını kazanmış oldu.
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