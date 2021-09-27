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Amedspor havasını buldu - Son Dakika

Amedspor havasını buldu

27.09.2021 14:10
Amedspor havasını buldu, System.String[]

Ankara Demirspor'u deplasmanda 1-0 yenerek üst üste ikinci galibiyetine imza atan Amedspor, 4 maçta topladığı 9 puanla ligin zirvesine doğru tırmanışa geçti.

Ankara Demirspor'u deplasmanda 1-0 yenerek üst üste ikinci galibiyetine imza atan Amedspor, 4 maçta topladığı 9 puanla ligin zirvesine doğru tırmanışa geçti.

TFF 2. Lig'de haftayı averajla ikinci sırada tamamlayan yeşil-kırmızı-beyazlı takımda bazı futbolcuların bireysel performanslarının yükselişi de devam ediyor. Anıl Şahin attığı golle takıma kritik 3 puanı kazandırırken, Mehmet Alaeddinoğlu asistlerine devam etti. Kaleci Kurtuluş da bundan önceki haftalarda sergilediği başarılı performansını Ankara'da da sürdürdü.

Ankara'dan mutlu bir şekilde dönen Amedspor, 2 Ekim Cumartesi günü Yeni Diyarbakır Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek. - DİYARBAKIR

Amedspor havasını buldu
Amedspor havasını buldu

Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Amedspor, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Amedspor havasını buldu - Son Dakika Spor


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