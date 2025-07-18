Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, orta saha oyuncusu Ozan Suncak'ı renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 20 yaşındaki oyuncu Ozan Suncak ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Gerçekleştirilen imza törenine başkan yardımcımız Nihat Salmış ve yönetim kurulu üyemiz Nedim Dalga katılım sağlamıştır. Ozan Suncak'a Amedspor formasıyla üstün başarılar diliyor, bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Spor › Amedspor Ozan Suncak'ı Kadrosuna Kattı - Son Dakika
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