Amedspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımın henüz hazır olmadığını belirtti - Son Dakika
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Amedspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımın henüz hazır olmadığını belirtti

Amedspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımın henüz hazır olmadığını belirtti

Amedspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımın henüz hazır olmadığını belirterek, 4-5 hafta sabır istedi.

16.08.2024 20:47
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Amedspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımın henüz hazır olmadığını belirterek, 4-5 hafta sabır istedi.

Amedspor Kulüp Başkanı Aziz Elaldı ve Teknik Direktör Ersun Yanal, merkez Yenişehir ilçesindeki bir otelde basın mensuplarıyla buluştu. Teknik Direktör Yanal, yaptığı konuşmada, takımın henüz hazır olmadığını, eksikliklerin olduğunu belirtti. Yanal, "Kulübün yaşadığı dejenerasyon, dezavantajlar, uzun süre Süper Lig'de yer alamamanın getirdiği sıkıntı, tesislerin durumu, kulüp binası gibi çok eksikler vardı. Çok kısa süre içerisinde bunların çözümüne yönelik yönetimle ortak çalışma başlattık. Kurumsallaşmanın olacağı bir çalışma yürütülüyor. 15 gün içerisinde binamıza taşınacağız. İlk işimiz olarak kurumsallaşmaya önem verdik ve bunun için işe başladık. Bu bizi çok yordu. Bundan daha önemlisi bir takım kurmak. Bunun için ekonomik bir kadro kurmak gerekiyordu. 26 kişilik bir kadro kurmak zorundaydık. Bizden çok daha kadrolarını kurmuş takımlar var. 20 oyuncu konusunda hassas davrandık. Bizim de kendimizi eleştirdiğimiz zamanlar oldu" dedi.

Takımın henüz hazır olmadığını, eksik olduğunu ifade eden Yanal, 3-4 haftalık süre isteyerek şunları kaydetti:

"4-5 hafta sabır istiyoruz. Takım kurmak çok zor. Organizasyona başladığımızda futbolcularımız yoktu. Bu görüşmeleri trafiği ayarlamak, yabancı futbolcuya ulaşmak, çok zor, bunun için bölgesel anlamda yakın olmak zorundaydık. Bunun için Kocaeli'de kampa girdik. Seçim ve tercihlerimiz bu sebeptendi."

Amedspor Başkanı Aziz Elaldı ise, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele etmenin zorluğuna dikkat çekti.

Elaldı, "Sizden bize sabır etmenizi, bize 3-4 hafta zaman vermenizi istiyorum. Çok güzel günler bizi bekliyor ama sizler ve taraftarlar bizimle olmalı. Barış kardeşlik ve fair-play ruhuyla bütün sorunları aşacağız. Amedspor Türkiye ve dünyada gündem oluyor. Burası sıradan bir futbol kulübü değil. Hassas dengeleri kurmak zorundayız" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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