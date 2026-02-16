Amedspor\'u liderlikten eden Sakaryaspor teknik direktörünün zil sesi bomba

Liderlik yarışında Amed Sportif Faaliyetler'i koltuğundan eden Sakaryaspor'da teknik direktör Hakan Kutlu, maç sonrası basın toplantısında ilginç bir an yaşadı.
Kutlu'nun konuşması sırasında telefonunun çalması salonda kısa süreli bir şaşkınlığa neden oldu. Deneyimli teknik adam telefonu sustururken, duyulan zil sesi sosyal medyada gündem oldu.
Hakan Kutlu'nun telefon zil sesinin "Er Turan - Türk Kani" olması dikkat çekti. O anlar kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, kullanıcılar arasında farklı yorumlara yol açtı.
