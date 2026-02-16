Amedspor'u liderlikten eden Sakaryaspor teknik direktörünün zil sesi bomba - Son Dakika
Amedspor'u liderlikten eden Sakaryaspor teknik direktörünün zil sesi bomba

Amedspor\'u liderlikten eden Sakaryaspor teknik direktörünün zil sesi bomba
16.02.2026 14:59  Güncelleme: 15:02
Amedspor'u liderlik koltuğundan eden Sakaryaspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu'nun basın toplantısında telefonunun ''Er Turan – Türk Kani'' çalması dikkat çekti.

Liderlik yarışında Amed Sportif Faaliyetler'i koltuğundan eden Sakaryaspor'da teknik direktör Hakan Kutlu, maç sonrası basın toplantısında ilginç bir an yaşadı.

TELEFONU ÇALDI, SALONDA DİKKATLER ONA ÇEVRİLDİ

Kutlu'nun konuşması sırasında telefonunun çalması salonda kısa süreli bir şaşkınlığa neden oldu. Deneyimli teknik adam telefonu sustururken, duyulan zil sesi sosyal medyada gündem oldu.

"ER TURAN - TÜRK KANI" DETAYI

Hakan Kutlu'nun telefon zil sesinin "Er Turan - Türk Kani" olması dikkat çekti. O anlar kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, kullanıcılar arasında farklı yorumlara yol açtı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ötüken Göktürk Ötüken Göktürk:
    maşallah. aslan yürekli 17 13 Yanıtla
  • Desperado null Desperado null:
    provakotorluk yapmiş olabilir 4 8 Yanıtla
  • adem sen adem sen:
    milletini devletini seven bir adamım bayrağını seven bir adamım Allah bizi Yersiz Yurtsuz etmesin ama böyle başlıklar da gereksiz kardeşim İşte bu tip hareketlerle insanları kutuplaştırıyorsunuz Yapmayın böyle şeyler 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
