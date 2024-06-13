Spor

- Amedspor'un yeni teknik direktörü Ersun Yanal, Diyarbakır'a geldi

DİYARBAKIR - TFF 1.Lig'e yükselen Amedspor ile anlaşan teknik direktör Ersun Yanal, Diyarbakır'a geldi. Amedspor taraftarı, Yanal'a yoğun ilgi gösterdi.

TFF 1. Lig'e yükselen Amedspor, geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile anlaşıldığı duyurmuştu. Yeni sezonda Amedspor'u çalıştıracak Ersun Yanal, bugün yapılacak resmi imza töreni için özel uçakla Diyarbakır'a gelirken, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı.