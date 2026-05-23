Amedspor yeni teknik direktörünü buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amedspor yeni teknik direktörünü buldu

Amedspor yeni teknik direktörünü buldu
23.05.2026 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig’e yükselen Amedspor’da yeni sezon öncesi teknik direktör arayışları sürüyor. Yeşil-kırmızılı ekibin gündemine gelen son isim Samsunspor’un eski teknik direktörü Thomas Reis oldu.

Trendyol 1. Lig'de başarılı bir grafik çizerek sezonu ikinci sırada tamamlayan ve doğrudan Süper Lig biletini kapan Amedspor, yeni sezon yapılanması için kolları sıvadı. En üst ligde kalıcı bir kadro kurmak ve iddialı bir konumda yer almak isteyen Diyarbakır temsilcisi, teknik direktör arayışlarında rotayı tanıdık bir isme çevirdi.

HEDEFTEKİ İSİM THOMAS REIS

Süper Lig deneyimi olan güçlü bir profille yola devam etmek isteyen Amedspor yönetimi, gözünü Almanya’ya dikti. Levent Ümit Erol'un haberine göre; Yeşil-kırmızılı kulübün listesinin ilk sırasında, son olarak Samsunspor’da görev yapan tecrübeli teknik adam Thomas Reis yer alıyor.

Amedspor yeni teknik direktörünü buldu

BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR

Samsunspor'un başında sergilediği performansla adından söz ettiren Alman çalıştırıcının tek talibi Amedspor değil. Haberde, Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Süper Lig devlerinden Beşiktaş’ın da Thomas Reis’i yakından takip ettiği ve teknik direktör adayları arasında bulundurduğu belirtildi.

SAMSUNSPOR İLE AVRUPA'DA MÜCADELE ETTİ

Samsunspor'da yaklaşık 1.5 yıl görev yapan Thomas Reis, kırmızı-beyazlı ekibin başında çıktığı 72 resmi karşılaşmada 1.63'lük puan ortalaması tutturdu. Reis'in Karadeniz ekibindeki en dikkat çeken başarısı ise takımı UEFA Konferans Ligi’ne taşıması ve grup aşamalarında gösterdiği başarılı performans oldu.

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amedspor yeni teknik direktörünü buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa İstanbul günü sert yükselişle kapattı Borsa İstanbul günü sert yükselişle kapattı
Grand Kartal Otel faciası davasında istinaf mahkemesi, cezaları hukuka uygun bularak onadı Grand Kartal Otel faciası davasında istinaf mahkemesi, cezaları hukuka uygun bularak onadı
ABD İstihbarat Direktörü Gabbard, Trump’a istifasını sundu ABD İstihbarat Direktörü Gabbard, Trump'a istifasını sundu
250 kilo ağırlığındaki kişinin cenazesi evinden forkliftle çıkarıldı 250 kilo ağırlığındaki kişinin cenazesi evinden forkliftle çıkarıldı
Hakan Safi’den Jorge Jesus iddialarına yanıt Hakan Safi'den Jorge Jesus iddialarına yanıt
Trump oğlunun düğününe gitmiyor Trump oğlunun düğününe gitmiyor

21:24
Türk futbolunun önemli kulüplerinden Altınordu devrediliyor
Türk futbolunun önemli kulüplerinden Altınordu devrediliyor
21:16
CHP’de ortak bildiri toplantısında büyük kriz, Ahmet Akın imza atmadı
CHP’de ortak bildiri toplantısında büyük kriz, Ahmet Akın imza atmadı
20:46
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı
20:40
Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
19:30
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig’e yükseldi
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükseldi
18:12
Bağcılar’da gizemli ölüm: Haber alınamayan mağaza sahibi otomobilinin bagajında ölü bulundu
Bağcılar'da gizemli ölüm: Haber alınamayan mağaza sahibi otomobilinin bagajında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 21:37:23. #7.12#
SON DAKİKA: Amedspor yeni teknik direktörünü buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.