Amedspor'dan Boluspor'a gol şov
Amedspor'dan Boluspor'a gol şov

05.04.2026 21:46
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Amedspor, konuk ettiği Bolusporu 6-1 yenerek zirve takibini sürdürdü.

TFF 1. Lig’in 33. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren ile Amedspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Amedspor, 6-1 kazandı.

AMEDSPOR GOL OLDU YAĞDI

Amedspor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Mehmet Yeşil, 38 ve 56. dakikada Mbaye Diagne, 41. dakikada Celal Hanalp, 67. dakikada Daniel Moreno ve 71. dakikada Dia Saba kaydetti. Boluspor'un tek golü 90. dakikada Arda Usluoğlu'ndan geldi. Boluspor forması giyen Dean Liço, 31. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

SÜPER LİG HEDEFİ SÜRÜYOR

Bu sonuçla birlikte Amedspor, puanını 70'e yükselterek lider Erzurumspor ile arasındaki puan farkını ikiye düşürdü. Boluspor ise 42 puanda kaldı. 

    Yorumlar (5)

  • nesim2134 nesim2134:
    her biji AMED spor 42 28 Yanıtla
    768107 768107:
    bu yuzden sevmiyoruz 0 0
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Bazilari bugun uykusuz kalirlar 24 8 Yanıtla
  • Okan Demircan Okan Demircan:
    Geliyoruz Adım Adım 18 10 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    HOŞGELDİN AMEDSPOR 18 8 Yanıtla
Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...

07:37
İlk kez görüntülendi Mücteba Hamaney operasyon odasında
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında
06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
03:42
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin
01:38
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
01:09
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
23:42
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
Advertisement
