Amedspor\'dan Boluspor\'a gol şov

TFF 1. Lig’in 33. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren ile Amedspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Amedspor, 6-1 kazandı.

AMEDSPOR GOL OLDU YAĞDI

Amedspor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Mehmet Yeşil, 38 ve 56. dakikada Mbaye Diagne, 41. dakikada Celal Hanalp, 67. dakikada Daniel Moreno ve 71. dakikada Dia Saba kaydetti. Boluspor'un tek golü 90. dakikada Arda Usluoğlu'ndan geldi. Boluspor forması giyen Dean Liço, 31. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

SÜPER LİG HEDEFİ SÜRÜYOR

Bu sonuçla birlikte Amedspor, puanını 70'e yükselterek lider Erzurumspor ile arasındaki puan farkını ikiye düşürdü. Boluspor ise 42 puanda kaldı.