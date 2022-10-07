Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki futbolcunun kasığından başarılı bir operasyon geçirdiği belirtilirken, Walker'ın haftalarca forma giyemeyecek olması Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ve İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate'in kadro tercihlerini etkileyecek.

Kaynak: AA

Kyle Walker, Manchester, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Ameliyat edilen İngiliz futbolcu Walker, Dünya Kupası'nı kaçırabilir - Son Dakika

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