Kadın futbolcunun gol sevinci maçın önüne geçti! Tribünlere karşı twerk yaptı - Son Dakika
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Kadın futbolcunun gol sevinci maçın önüne geçti! Tribünlere karşı twerk yaptı

22.08.2022 00:30
Kadın futbolcunun gol sevinci maçın önüne geçti! Tribünlere karşı twerk yaptı

Amerika Ulusal Kadınlar Futbol Ligi'nde Kansas City forması giyen futbolcu Lo'eau LaBonta gol attıktan sonra twerk yaptı. O anlar sosyal medyada büyük ilgi çekerken, kadın futbolcunun videosu binlerce etkileşim aldı.

Kansas City ve Angel City arasında oynanan Amerika Ulusal Kadınlar Futbol Ligi maçı ilginç bir gol sevincine sahne oldu.

SAKATLANMIŞ GİBİ YAPTI

Kansas City forması giyen orta saha Lo'eau LaBonta, mücadelenin 82. dakikasında penaltı vuruşundan attığı gol sonrası önce bacağını tutarak sakatlanma numarası yaptı. Taraftarı kısa bir süre korkutan LaBonta daha sonra twerk yaparak golü kutladı. Yaşanan anlar sosyal medyada büyük ses getirirken, kadın futbolcunun gol sevincinin videosu binlerce etkileşim aldı.

Kadın futbolcunun gol sevinci maçın önüne geçti! Tribünlere karşı twerk yaptı
Kadın futbolcunun gol sevinci maçın önüne geçti! Tribünlere karşı twerk yaptı
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