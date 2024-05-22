Sofia Kenin, İtalyan Açık'ta yağışlı koşullarda oynamaya zorlandı - Son Dakika
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Sofia Kenin, İtalyan Açık'ta yağışlı koşullarda oynamaya zorlandı

Sofia Kenin, İtalyan Açık\'ta yağışlı koşullarda oynamaya zorlandı

Eski Grand Slam şampiyonu Sofia Kenin, yağışlı koşullarda oynamaya zorlandığı için yetkililere ve onu yuhalayan seyircilere öfkelendi. Kenin, maç sırasında hakeme şikayette bulunarak kortun ıslak olduğunu belirtti. Sinirlenen Kenin, seyirciler tarafından yuhalandı ve rakibine küfür etti. Oyunun durmasıyla Kenin'in şikayetlerinin haklı olduğu ortaya çıktı. Kenin, öfke patlamasından sonra toparlanarak galip geldi ve ikinci turda mücadele edecek.

22.05.2024 14:37
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Eski Grand Slam şampiyonu Sofia Kenin, İtalyan Açık'ta yağışlı koşullarda oynamaya zorlandığı için yetkililere ve onu yuhalayan seyircilere öfkelendi.

Rusya doğumlu Amerikalı Kenin, 2020'de Melbourne'de ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazandı. Çarşamba günü Lucia Bronzetti'yi 6-3, 6-2 yendi ancak maç sırasında sert tepkilerde bulundu.

İlk sette bir kırılma noktasını kaçırdıktan sonra Kenin, yağmurlu koşullar altında yüzeyin oynamak için çok ıslak olduğunu belirterek hakeme şikayette bulundu. Hakem, "Kort oynanamayacak durumda değil," dedi ve süpervizör Kenin'e oyunun devam edeceğini, koşullar tehlikeli hale gelirse duracaklarını söyledi.

Kenin, bu karara sinirlenerek havlusunu tenis çantasına fırlattı ve "S...tirin aptal insanlar," diye bağırdı. Kortta geri döndüğünde seyirciler tarafından yuhalandı.

Rakibi fileye bir şut attıktan sonra Kenin, seyircilere dönerek "S...tirin!" diye bağırdı. Bu sırada seyirciler ev sahibi oyuncu Bronzetti'yi destekliyordu.

Bir süre sonra yağmur nedeniyle oyun durduruldu ve Kenin'in şikayetlerinde haklı olduğu ortaya çıktı. Kenin, öfke patlamasından sonra toparlanarak düz setlerde galip geldi ve ikinci turda Tunuslu Ons Jabeur ile karşılaşacak.

İtalyan Açık, oyunculara yönelik yuhalamalarla ünlüdür. Geçen yıl Andy Murray, Fabio Fognini ile yaptığı maç sırasında hakemle tartıştığı için seyirciler tarafından yuhalanmıştı. Murray, sosyal medyada, "İtalyanlarla dolu stadyum beni yuhalıyor ve ıslıklıyor çünkü Mo bir işareti doğru okuyamıyor," diye yazmıştı.

Amerikalı tenisçi Sofia Kenin, İtalyan Açık'ta kendisini yuhalayan taraftarlara küfür etti
Amerikalı tenisçi Sofia Kenin, İtalyan Açık'ta kendisini yuhalayan taraftarlara küfür etti
Amerikalı tenisçi Sofia Kenin, İtalyan Açık'ta kendisini yuhalayan taraftarlara küfür etti

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