Önce özel okul, sonra Küba! İşte Eylem Tok ve oğlunun ABD sonrası planı - Son Dakika
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Önce özel okul, sonra Küba! İşte Eylem Tok ve oğlunun ABD sonrası planı

Önce özel okul, sonra Küba! İşte Eylem Tok ve oğlunun ABD sonrası planı

İstanbul Kemerburgaz'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok'un ABD'de yakalanmamaları halinde uygulayacakları plan ortaya çıktı. Tutuklanmadan önce Boston'da yıllık ücreti 46 bin dolar olan özel bir okulu ziyaret etmeye hazırlanan anne ile oğlunun ABD'den Küba'ya geçmek için sahte pasaport almaya çalıştığı öğrenildi.

15.06.2024 17:59
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İstanbul ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok'un ABD'de yakalanmamaları halinde sahte pasaportla Küba'ya kaçma planı yaptıkları ortaya çıktı. Ayrıca anne ile oğlunun Boston'da yıllık ücreti 46 bin dolar olan özel bir okulu ziyaret etmeye hazırlandığı öğrenildi.

İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı otomobille çarptığı Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok ABD'de yakalandı. Kısa süre içinde tutuklanan anne ile oğlunun ABD sonrası planları da ortaya çıktı.

Reuters'ın haberine göre, Tok ve oğlu Cihantimur, tutuklanmadan önce Boston'da yıllık ücreti 46 bin dolar olan özel bir okulu ziyaret etmeye hazırlanıyordu. Tutuklandıklarında Tok'un üzerinde bulunan 5 bin dolarlık nakit para da polis tutanaklarına geçti.

Mahkeme belgelerinde; Türk yetkililerin, Tok ve oğlunun ABD sonrası Küba'ya gitmek için sahte pasaport almaya çalıştığını düşündüğü bilgisine de yer verildi. Anne ve oğlun kaçma riski olduğuna kanaat getiren ABD'li yetkililer, 18 Haziran'daki duruşmaya kadar tutukluluklarının devamına karar verdi.

Eylem Tok'un avukatı Brendan Kelley'den de açıklama geldi. Tok'un serbest bırakılması gerektiğini savunan Kelley, Türk kanunlarında ebeveynlerin çocuklarını korumak için yaptıklarının suç sayılamayacağını, bu yüzden de ABD ile Türkiye arasında iadenin mümkün olmadığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Kemerburgaz'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, ABD'ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı. Şüphelinin babası Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren S. "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklanmış, Cihantimur ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Baba Bülent Cihantimur da suçluyu kayırmasuçundan şüpheli sıfatıyla ifade vermişti. Hakimlik, Bülent Cihantimur hakkında ayrıca, imza atma şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasını da kararlaştırmıştı. Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.

Kemerburgaz, Eylem Tok, İstanbul, Küba, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Önce özel okul, sonra Küba! İşte Eylem Tok ve oğlunun ABD sonrası planı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Önce özel okul, sonra Küba! İşte Eylem Tok ve oğlunun ABD sonrası planı - Son Dakika
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