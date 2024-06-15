Önce özel okul, sonra Küba! İşte Eylem Tok ve oğlunun ABD sonrası planı

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İstanbul ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok'un ABD'de yakalanmamaları halinde sahte pasaportla Küba'ya kaçma planı yaptıkları ortaya çıktı. Ayrıca anne ile oğlunun Boston'da yıllık ücreti 46 bin dolar olan özel bir okulu ziyaret etmeye hazırlandığı öğrenildi.

İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı otomobille çarptığı Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok ABD'de yakalandı. Kısa süre içinde tutuklanan anne ile oğlunun ABD sonrası planları da ortaya çıktı.

Reuters'ın haberine göre, Tok ve oğlu Cihantimur, tutuklanmadan önce Boston'da yıllık ücreti 46 bin dolar olan özel bir okulu ziyaret etmeye hazırlanıyordu. Tutuklandıklarında Tok'un üzerinde bulunan 5 bin dolarlık nakit para da polis tutanaklarına geçti.

Mahkeme belgelerinde; Türk yetkililerin, Tok ve oğlunun ABD sonrası Küba'ya gitmek için sahte pasaport almaya çalıştığını düşündüğü bilgisine de yer verildi. Anne ve oğlun kaçma riski olduğuna kanaat getiren ABD'li yetkililer, 18 Haziran'daki duruşmaya kadar tutukluluklarının devamına karar verdi.

Eylem Tok'un avukatı Brendan Kelley'den de açıklama geldi. Tok'un serbest bırakılması gerektiğini savunan Kelley, Türk kanunlarında ebeveynlerin çocuklarını korumak için yaptıklarının suç sayılamayacağını, bu yüzden de ABD ile Türkiye arasında iadenin mümkün olmadığını söyledi.