Görüşmeler başlıyor! Inter'den Hakan Çalhanoğlu hamlesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Görüşmeler başlıyor! Inter'den Hakan Çalhanoğlu hamlesi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Görüşmeler başlıyor! Inter\'den Hakan Çalhanoğlu hamlesi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Inter, A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile sözleşme yenileme görüşmelerine hazırlanıyor. Tecrübeli futbolcudan maaş indirimi talep edilerek yeni bir sözleşme planlanıyor.

Serie A ekibi Inter ile olan sözleşmesinin son senesine giren A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun İtalya'daki geleceği netleşmeye başladı. 

INTER, HAKAN İÇİN HAREKERE GEÇTİ

Teknik direktör Cristian Chivu'nun kadro planlamasında kilit bir role sahip olan tecrübeli orta saha için İtalyan kulübü yönetimi harekete geçti. İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Inter yönetimi, Sportif Direktör Dario Baccin vasıtasıyla önümüzdeki haftalarda 32 yaşındaki yıldız futbolcunun temsilcisi Gordon Stipic ile pazarlık masasına oturacak. İtalyan devi, sözleşme süresi bitmeden milli futbolcuyla yeniden anlaşma sağlamayı hedefliyor.

MAAŞINDA İNDİRİM İSTENECEK

Son dönemde yaşadığı sakatlıklar ve kasık problemi nedeniyle fiziksel durumu mercek altına alınan Hakan Çalhanoğlu için önerilecek yeni şartlar da belli oldu. Mevcut kontratında yıllık 6.5 milyon Euro kazanan tecrübeli oyuncudan maaş indirimi talep edilecek ve garanti ücret 4.5 milyon Euro seviyesine çekilecek. Maaştaki indirimin dengelenmesi adına kontrata başarı ve performans bazlı bonus maddeleri eklenecek. Yıldız orta sahaya 2 yıllık yeni bir sözleşme sunulması planlanıyor.

Hakan ÇalhanoğluMilli TakımFutbolInterSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon krizinde yeni isim “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş Fon krizinde yeni isim! “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş
Bir belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Serdal Adalı, yeni orta saha transferini duyurdu: Sülalesini İstanbul’a getirdim Serdal Adalı, yeni orta saha transferini duyurdu: Sülalesini İstanbul'a getirdim
Görüntü Türkiye’den Paraları üzerlerine dolayıp halay çektiler Görüntü Türkiye'den! Paraları üzerlerine dolayıp halay çektiler
Sakarya’da 23 gündür hastanede tedavi gören 6 çocuk annesi Betül Arık hayatını kaybetti, eşi tutuklu Sakarya'da 23 gündür hastanede tedavi gören 6 çocuk annesi Betül Arık hayatını kaybetti, eşi tutuklu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon soruşturması mesajı: Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına el uzatırsa karşısında bizi bulur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturması mesajı: Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına el uzatırsa karşısında bizi bulur
23:36
Bursa’da tarihi fiyasko A Milli Takımımız, İtalya’ya 4 golle kaybetti
Bursa'da tarihi fiyasko! A Milli Takımımız, İtalya'ya 4 golle kaybetti
23:12
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ’’istifa’’ tezahüratlarına dayanamadı
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ''istifa'' tezahüratlarına dayanamadı
22:15
Bursa’da tribünlerden Montella ve TFF’ye istifa çağrısı
Bursa'da tribünlerden Montella ve TFF'ye istifa çağrısı
22:03
Komedyen Deniz Göktaş 88 gün sonra cezaevinden çıktı: İşte ilk görüntüler
Komedyen Deniz Göktaş 88 gün sonra cezaevinden çıktı: İşte ilk görüntüler
21:57
Trump’tan dizel ihracatına yasak sinyali: Çok ciddi düşünüyoruz
Trump’tan dizel ihracatına yasak sinyali: Çok ciddi düşünüyoruz
21:52
SPK düğmeye bastı Tera Holding işlemlerinde 37 kişi için suç duyurusu
SPK düğmeye bastı! Tera Holding işlemlerinde 37 kişi için suç duyurusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 23:57:12. #.0.3#
SON DAKİKA: Görüşmeler başlıyor! Inter'den Hakan Çalhanoğlu hamlesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei