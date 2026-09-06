Amerikan Açık'ta Zeynep Sönmez ve Tatjana Maria çiftlerde 3. tura yükseldi
Zeynep Sönmez, Alman partneri Tatjana Maria ile ABD Açık çift kadınlarda 2. tur maçını kazanarak 3. tura çıktı. Rakibin sakatlanmasıyla hükmen kazanan ikili, 3. turda ABD'li Montgomery-Krueger çiftiyle karşılaşacak.
Zeynep Sönmez ile Alman partneri Tatjana Maria, sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta çift kadınlarda 3. tura yükseldi.
New York kentinde düzenlenen turnuvaya teklerde ilk turda veda eden Zeynep, çiftlerdeki 2. tur maçında 3 numaralı seribaşları Kazak Anna Danilina ile Sırp Aleksandra Krunic'in karşısına çıktı.
İlk seti 6-1 kaybeden Zeynep ile Maria, 2. sette 6-5 öndeyken rakiplerinden Krunic'in sakatlanması nedeniyle maçı hükmen kazandı.
Zeynep Sönmez-Tatjana Maria çifti, 3. turda ABD'den Robin Montgomery-Ashlyn Krueger ikilisiyle karşılaşacak.
Kaynak: AA
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