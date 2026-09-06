Amerikan Açık'ta Zeynep Sönmez ve Tatjana Maria çiftlerde 3. tura yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amerikan Açık'ta Zeynep Sönmez ve Tatjana Maria çiftlerde 3. tura yükseldi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeynep Sönmez, Alman partneri Tatjana Maria ile ABD Açık çift kadınlarda 2. tur maçını kazanarak 3. tura çıktı. Rakibin sakatlanmasıyla hükmen kazanan ikili, 3. turda ABD'li Montgomery-Krueger çiftiyle karşılaşacak.

Zeynep Sönmez ile Alman partneri Tatjana Maria, sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta çift kadınlarda 3. tura yükseldi.

New York kentinde düzenlenen turnuvaya teklerde ilk turda veda eden Zeynep, çiftlerdeki 2. tur maçında 3 numaralı seribaşları Kazak Anna Danilina ile Sırp Aleksandra Krunic'in karşısına çıktı.

İlk seti 6-1 kaybeden Zeynep ile Maria, 2. sette 6-5 öndeyken rakiplerinden Krunic'in sakatlanması nedeniyle maçı hükmen kazandı.

Zeynep Sönmez-Tatjana Maria çifti, 3. turda ABD'den Robin Montgomery-Ashlyn Krueger ikilisiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Zeynep Sönmez, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amerikan Açık'ta Zeynep Sönmez ve Tatjana Maria çiftlerde 3. tura yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
Bakan Tekin öğretmenlerin kıyafetiyle ilgili tartışmalara son noktayı koydu Bakan Tekin öğretmenlerin kıyafetiyle ilgili tartışmalara son noktayı koydu
Türk futbolunun 101 yıllık çınarı geri dönüyor 14 yıllık engel kalktı Türk futbolunun 101 yıllık çınarı geri dönüyor! 14 yıllık engel kalktı
Gram gram altın topluyor İşte en verimli iki ilçe Gram gram altın topluyor! İşte en verimli iki ilçe
CHP ve Yeni Partili isimler birbirine girdi Ortalığı karıştıracak iddialar CHP ve Yeni Partili isimler birbirine girdi! Ortalığı karıştıracak iddialar

22:27
Tüyleri diken diken eden görüntüler Filenin Sultanları hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı söyledi
Tüyleri diken diken eden görüntüler! Filenin Sultanları hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi
22:00
Fatih Tekke gitti, Trabzonspor patladı Rakibi resmen parçaladılar
Fatih Tekke gitti, Trabzonspor patladı! Rakibi resmen parçaladılar
21:47
Almanya’da siyasi deprem: Aşırı sağcı AfD oyların yüzde 44’ünü alarak rekor kırdı
Almanya’da siyasi deprem: Aşırı sağcı AfD oyların yüzde 44’ünü alarak rekor kırdı
21:44
Şampiyonluk sonrası gözyaşlarını zor tuttu Eda Erdem’den tarihi sözler
Şampiyonluk sonrası gözyaşlarını zor tuttu! Eda Erdem'den tarihi sözler
21:21
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu
21:16
Netanyahu, Batı Şeria’da Yahudilerin işgal ettiği yerleşim noktalarından bazılarının boşaltılmasına yönelik talimat verdi
Netanyahu, Batı Şeria'da Yahudilerin işgal ettiği yerleşim noktalarından bazılarının boşaltılmasına yönelik talimat verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 23:07:25. #7.12#
SON DAKİKA: Amerikan Açık'ta Zeynep Sönmez ve Tatjana Maria çiftlerde 3. tura yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement