Efsane basketbolcu Micheal Jordan'ın forması dudak uçuklatan bir fiyata alıcı buldu - Son Dakika
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Efsane basketbolcu Micheal Jordan'ın forması dudak uçuklatan bir fiyata alıcı buldu

16.09.2022 17:08
Efsane basketbolcu Micheal Jordan'ın forması dudak uçuklatan bir fiyata alıcı buldu

NBA efsanesi Michael Jordan'ın 1998 NBA finalleri ilk maçında giydiği forma rekor bir fiyata satıldı. Bu alandaki bir önceki rekor futbol efsanesi Diego Armando Maradona'ya aitti.

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından Michael Jordan'ın 1998 NBA Finalleri'nde giydiği forma, rekor fiyata alıcı buldu. Dünyanın en önemli müzayede şirketlerinden Sotheby tarafından düzenlenen açık artırmada 10,1 milyon dolara adı açıklanmayan bir alıcı bulan forma tarihteki en pahalı spor hatırası oldu.

Jordan'ın formasını giydiği Chicago Bulls, 1990'lı yıllarda 6 şampiyonluk yaşadı. Bunlardan sonuncusu ise 1998'de, Utah Jazz'e karşı oynadıkları ve 4-2 kazandıkları final serisiydi. Michael Jordan, bu serinin ilk maçında rekor fiyata satılan formayı giymişti. Bu şampiyonluğun ardından Jordan emekliye ayrılmış ve Scottie Pippen, Dennis Rodman ve Steve Kerr gibi takımın diğer yıldızları ile yollar ayrılmıştı.

ÖNCEKİ REKOR MARADONA'YA AİTTİ

Spor hatıralarında önceki rekor ise iki yıl önce vefat eden Arjantinli futbol yıldızı Diego Armando Maradona'ya aitti. 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin'in İngiltere'yi 2-1 yendiği maçta takımının iki golüne imza atan Maradona'nın giydiği forma, yine bu yıl içinde 9,28 milyon dolara satılmıştı.

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Kaynak: AA

Michael Jordan, Chicago Bulls, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Efsane basketbolcu Micheal Jordan'ın forması dudak uçuklatan bir fiyata alıcı buldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Efsane basketbolcu Micheal Jordan'ın forması dudak uçuklatan bir fiyata alıcı buldu - Son Dakika
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